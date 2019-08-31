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День рождения Лукашенко и сына, бульбаши, «легкая» справка и выход для колясочника. Тест по новостям
01.09.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В это не хочется верить, но лето закончилось. В его последнюю неделю мы следили за
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День рождения Лукашенко и сына, бульбаши, «легкая» справка и выход для колясочника. Тест по новостям
Об интересных событиях узнаете из нашего легкого теста по новостям недели.
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