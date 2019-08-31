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День рождения Лукашенко и сына, бульбаши, «легкая» справка и выход для колясочника. Тест по новостям

01.09.2019 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В это не хочется верить, но лето закончилось. В его последнюю неделю мы следили за визитом советника президента США в Беларусь, судом по «делу медиков», первым днем работы нового состава Верховной рады Украины и читали отчет о первых 100 днях нового президента, рассказали, что принесет стране глобальное изменение климата, показали виллу Домрачевой и сходили на крутую антилинейку в лицей БГУ. Но было еще много интересного. О других событиях — в нашем легком тесте.

 
 
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