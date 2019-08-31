«Для иностранцев музей ВОВ - это шок». Культуролог на «распреде» - о работе, туристах и деньгах

Источник материала: Tut.by

Маше Белинской 22 года, она закончила БГУКИ год назад и попала на «распред» в музей истории Великой Отечественной войны. Многие удивляются, что интересного для девушки может быть в музее, где «бабушки на стульчиках сидят»? Сейчас Маша пишет сценарии, занимается организацией мероприятий, встречает иностранные делегации. Мы узнали у нее, кто ходит в музеи, что часто шокирует иностранцев и почему современный музей — это место для самопознания.