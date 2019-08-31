75 историй женщин-ветеранов, семейные чтения и «умные подарки». В Слониме представили социально-творческие проекты

Источник материала: Полымя

На республиканском празднике белорусской письменности в Слониме областная женская организация представила сразу два социально-творческих проекта, которые активно реализуются на Гродненщине, – «Беларусь помнит. Женское лицо Победы» и «Семейные чтения».

– Первый проект посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, – рассказывает председатель областной организации ОО «БСЖ» Ирина Степаненко. – Активистками женского движения области собраны 75 историй жизни женщин-ветеранов, подготовлена виртуальная и портретная аллеи героинь, и в 2020 – в год 75-летия Победы – выйдет в свет печатное издание об уникальных событиях жизни девушек Гродненщины, которые наравне с мужчинами ковали Победу на фронте и в тылу.

С передвижной выставкой «Женское лицо Победы» смогли познакомиться не только жители Слонима, но и многочисленные гости. У многих в семейных архивах хранятся славные истории подвигов героев-фронтовиков.





– Очень интересный и важный проект, – делится впечатлениями слонимчанка Елена Артимович. – В моей семье воевали мужчины: два моих деда – Афанасий Коротков и Бронислав Деревянко. А вот в семье мужа в 1942 году ушла на фронт бабушка Зофия Черепко. Она была связисткой. В боях за город Кенигсберг получила тяжелое ранение. Прошла многими дорогами войны и только в июне 1945 года вернулась домой. Без сомнения, женщины сыграли огромную роль в общем деле приближения Великой Победы. Важно сохранить память о трудовых и военных подвигах наших бабушек и дедушек, передавать ее новым поколениям белорусов. Наши фронтовики заслуживают того, чтобы о них знали и помнили.

Свой собственный проект под названием «Живем. Помним. Гордимся», в рамках которого была создана рукотворная книга с одноименным названием, представила Ленинская районная организация БСЖ. В нее вошли рисунки детей из учреждений образования Ленинского, Октябрьского районов города Гродно, творческие работы. В каждой отражено видение подвига наших дедов и прадедов. Книга будет передаваться в школы, воинские части, использоваться для патриотического воспитания подрастающего поколения.





Второй новый социально-творческий проект Белорусского союза женщин – «Семейное чтение», который также представлен на центральной площадке праздника, – направлен на повышение роли чтения и книги в воспитании детей и подростков в семье. Формы реализации его разнообразны. Это подготовка и издание белорусскими издательствами-партнерами проекта серий книг «Семейное чтение», представляющих для целевой аудитории лучшие произведения белорусских и зарубежных авторов, народные сказки и другую познавательную литературу. Это и проведение организациями Белорусского союза женщин тематических просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения как фактора воспитания и укрепления интереса к книге.

– Белорусским союзом женщин была выдвинута инициатива учредить в стране и День дарения книги,– заметила Ирина Степаненко. – Маленькие участники акции, которые первыми посетили площадку Белорусского союза женщин, получили «умный подарок» — книги от областной организации ОО «БСЖ», вместе с участниками проекта Гродненского государственного университета имени Янки Купалы «Живая история» окунулись в удивительный мир книги.