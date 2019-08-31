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Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком

01.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Масштабное литературное событие этого года продолжится в Слониме и сегодня, 1 сентября. В День знаний гостей праздника ожидает множество полезных и интересных мероприятий для любого возраста и на любой вкус.

Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком
Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком

День белорусской письменности в Слониме стартует уже с самого утра. Здесь начнут свою работу детские игровые и развлекательные, торговые и выставочные, спортивные площадки.

Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком
Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком
Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком

Тожественное открытие XXVI Дня белорусской письменности будет сопровождаться большим количеством уникальных и интеллектуальных мероприятий, главный герой которых – живое слово.

Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком

Программу праздника можно посмотреть здесь.

Служба информации «ГП»
Фото: архив «ГП»
 
 
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Масштабное литературное событие этого года продолжится в Слониме и сегодня, 1 сентября. В День знаний гостей праздника ожидает множество полезных
 
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