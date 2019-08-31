Второй день праздника в Слониме. Сегодня День белорусской письменности удивит квест-играми, литературными чтениями, спортивными состязаниями и фейерверком

Источник материала: Полымя

Масштабное литературное событие этого года продолжится в Слониме и сегодня, 1 сентября. В День знаний гостей праздника ожидает множество полезных и интересных мероприятий для любого возраста и на любой вкус.







День белорусской письменности в Слониме стартует уже с самого утра. Здесь начнут свою работу детские игровые и развлекательные, торговые и выставочные, спортивные площадки.









Тожественное открытие XXVI Дня белорусской письменности будет сопровождаться большим количеством уникальных и интеллектуальных мероприятий, главный герой которых – живое слово.





Программу праздника можно посмотреть здесь .