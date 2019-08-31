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В Витебске несколько дней ищут пропавшую пенсионерку. Возможно, она ушла за грибами и заблудилась
01.09.2019 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске разыскивают 73-летнюю Зинаиду Юрченко, которая вечером 28 августа ушла из дома (предположительно, в лес за грибами) и до сих пор не вернулась,
Зинаида Юрченко живет в Витебске на улице Станция «Лучеса», 3. Около пяти часов вечера 28 августа она ушла из дома — предположительно, в лес за грибами — и пропала.
С собой пенсионерка взяла мобильный телефон Samsung черного цвета, кухонный нож с пластиковой ручкой красного цвета.
Приметы женщины: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы окрашены в темный тон. Была одета: темные бриджи, серая майка, резиновые калоши фиолетового цвета.
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С собой пенсионерка взяла мобильный телефон и кухонный нож.
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