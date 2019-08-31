В Витебске несколько дней ищут пропавшую пенсионерку. Возможно, она ушла за грибами и заблудилась

Источник материала: Tut.by

В Витебске разыскивают 73-летнюю Зинаиду Юрченко, которая вечером 28 августа ушла из дома (предположительно, в лес за грибами) и до сих пор не вернулась, сообщает милиция региона.





Зинаида Юрченко живет в Витебске на улице Станция «Лучеса», 3. Около пяти часов вечера 28 августа она ушла из дома — предположительно, в лес за грибами — и пропала.

С собой пенсионерка взяла мобильный телефон Samsung черного цвета, кухонный нож с пластиковой ручкой красного цвета.

Приметы женщины: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы окрашены в темный тон. Была одета: темные бриджи, серая майка, резиновые калоши фиолетового цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить в ближайший отдел милиции или по телефонам: 8 0212 37–61–25, 102.