«Убежать» от повестки больше не получится

Источник материала: Газета Авангард

10 августа 2019 года вступил в силу Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» от 23 июля 2019 г., также известный как «закон об отсрочках». Документ существенно ужесточает правила призыва на воинскую службу и последствия для белорусов, которые не служили в армии без законных оснований.





Разработчики отмечают, что необходимость принятия Закона вызвана тем, что военкоматы в последнее время существенно недобирают призывников. В том числе это происходит из-за «уклонистов», которым невозможно лично вручить повестку. С основными нововведениями в Законе «Авангард» разбирался вместе с начальником группы призыва на военную службу военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов Сергеем Пликусом, который отвечает на самые популярны вопросы читателей.

– Отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. Что это значит?

– То есть, если молодой человек отучился в вузе, то перед магистратурой он должен будет отслужить в армии. Если молодой человек отучился в колледже или другом учреждении среднего специального и профессионально-технического образования, то перед поступлением в вуз он должен будет отслужить в армии.

– В Законе сказано, что в случае уклонения граждан, не состоящих в запасе, от призыва на срочную военную службу, службу в резерве до достижения возраста 27 лет или неисполнения ими обязанностей по воинскому учету, установленных Законом, вследствие чего стало невозможным их оповещение о необходимости явки на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве, районная (городская) призывная комиссия принимает решение о признании таких граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных основании. Прокомментируйте этот момент.

– Это означает, что человека признают не имеющим законных оснований для непрохождения воинской службы, даже если ответственные лица не смогли вручить ему повестку лично. Достаточным оповещением о призыве будет считаться сам факт отправки повестки призывнику, а если он ее по каким-то причинам не получил, это будут его проблемы. То же самое касается и офицеров запаса, которые уклоняются от призыва на сборы.

– Возникают ли со вступлением Закона в силу какие-либо ограничения на выезд из Беларуси и при приеме на работу?

Отсутствие законных оснований для непрохождения службы в армии приведет к тому, что человека внесут в список невыездных из Беларуси. Сейчас так поступают только с уклонистами – теми, кто получил повестку, но проигнорировал призыв.

Кроме того, если человека признают не имеющим оснований для непрохождения службы в армии, его будет запрещено брать на работу на государственную службу, в Следственный комитет, МЧС, органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета госконтроля и в Госкомитет судебных экспертиз.

– Проектом закона предусмотрены изменения в Кодекс об образовании. В частности, предлагается разрешить выпускникам, которым предстоит работа по распределению, вместо распределения отслужить в армии. Придется ли в этом случае компенсировать учреждению образования деньги, потраченные на обучение?

– Согласно законопроекту, выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), добровольно поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.

Важно!

Согласно ст. 435 УК Респуб-лики Беларусь, уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу чревато наказанием от штрафа до ограничения свободы. Так, согласно ч.1 указанной статьи, уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Согласно ч. 2. ст. 435 уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем умышленного причинения себе телесного повреждения, либо симуляции заболевания, либо подлога документов или иного обмана, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Закон обратной силы не имеет: нововведения не коснутся тех, кому к моменту его вступления в силу исполнилось 27 лет, и тех, приказ о зачислении которых в учебное заведение датирован ранее 10 августа 2019 года. Но если на момент вступления документа в силу молодой человек уже получил одну отсрочку от армии для получения/продолжения образования, то права на вторую отсрочку у него уже не будет.

Марина КРАСНИК

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