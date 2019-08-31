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Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра в аэропорту

01.09.2019 16:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В инструкцию об осуществлении досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности внесли изменения. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций и МВД от 1 марта 2017 г. № 4/54 опубликовано на Национальном правовом портале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В постановлении указано, что в пункт досмотра допускаются пассажиры, которые предъявили посадочный талон, выданный перевозчиком или от его имени и подтверждающий прохождение регистрации на рейс (посадочный талон), или электронный посадочный талон и паспорт (либо другой документ, указанный в приложении 2 к постановлению).

Теперь электронные приборы и устройства, фото-, видеоаппаратуру, компьютеры
персональные, ноутбуки, электронные книги, планшетные компьютеры, мобильные
телефоны необходимо извлечь из ручной клади и разместить в лотки (корзины) отдельно
от иного содержимого ручной клади, поставить лотки на транспортер
рентгенотелевизионного интроскопа для их проверки.

Обновлен список запрещенных к провозу на борту воздушного судна предметов. Нельзя в багаже везти принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками, ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см (ранее было любой длины); ножи для резки картона; ножницы с длиной лезвия более 6 см (если мерить от центра шарнира). При этом из списка исключили шипованную обувь и коньки.

Кроме того, в багаже запрещено провозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи. Их можно брать в ручную кладь.

 
 
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В инструкцию об осуществлении досмотра в целях обеспечения авиационной безопасности внесли изменения.
 
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