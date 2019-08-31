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Женщину убил, ее 6-летнего сына отвел и оставил на станции: по подозрению в убийстве задержан мужчина

01.09.2019 19:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовный розыск Гомельщины задержал 33 летнего мужчину по подозрению в совершении дерзкого убийства в Жлобинском районе. Подробности сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

В милицию Жлобинского района утром 26 августа позвонил директор Пиревичской средней школы и сообщил о том, что в школе находится малолетний ребенок без взрослых. О себе мальчик сообщил только фамилию, имя и возраст. В ходе беседы с директором стало известно, что мальчика привела местная жительница деревни Солтановка. Она рассказала о том, что ребенка обнаружила кассир железнодорожной станции. Первоначально он был в сопровождении молодого мужчины, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив мальчика на пероне железнодорожной станции «Солтановка», мужчина сел в поезд и уехал.

Женщина забрала к себе 6-летнего мальчика, так как он был ей наглядно знаком и ранее неоднократно заходил в магазин вместе с матерью. Она же сообщила о том, что семья проводит у них в деревне лето. Однако дом, в котором они проживали, был закрыт.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, ребенка поместили в приют до установления места нахождения законных представителей.

К поиску родителя подключились инспекторы по делам несовершеннолетних. Из беседы с малолетним стало известно, что сам он проживает с родителями в России, на станцию его привел дядя по имени Слава. После сотрудники милиции связались с родственниками и уточнили, что мать дома отсутствует и должна находиться в Жлобинском районе вместе с сыном на даче. Соответственно был вызван отец, которому позже передали ребенка.

К дому, расположенном в деревне Круговец, выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра прилегающей к дому территории, был обнаружен присыпанный землей труп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика.


Фото: пресс-служба МВД

Оперативники уголовного розыска Жлобинского РОВД установили, что в деревне Круговец проживал 33-летний гражданин по имени Слава, который подрабатывал на подворьях у местных жителей. В последние дни его никто не видел.

На протяжении 5 дней сотрудники милиции проводили розыскные мероприятия по установлению 33 летнего жителя, который, со слов очевидцев, купил билет и уехал. Сегодня его задержали по подозрению в совершении убийства женщины, 1974 года рождения.

Сейчас с ним работают следователи. По факту случившегося Жлобинским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство).

 
 
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В ходе осмотра прилегающей к дому территории, был обнаружен присыпанный землей труп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика.
 
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