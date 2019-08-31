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Лукашенко рассказал, как Путин белорусскую картошку хвалил
01.09.2019 20:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Путин очень хвалил белорусскую картошку, которую получил в подарок на Новый год. Об этом рассказал Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Озерицкий-Агро». Сюжет был продемонстрирован в программе «Наши новости» на
«Я у него в Питере спросил: „Ну ты хоть картошку ел?“ — „Да ты что, я такой вкусной картошки давно не ел“. Потому что в разных странах сеют лишь бы что», — резюмировал президент.
По его словам, качество белорусского картофеля оценил не только российский президент.
«Все уже прекрасно разобрались, что если кто-то хочет закупить картофель, особенно Россия, наши постсоветские республики (не было счастья, да несчастье помогло — неурожай где-то), они понимают, что самая лучшая картошка, потому что мы всегда занимались картофелеводством», — отметил Лукашенко.
Президент ознакомился с ходом уборки картофеля, ему также продемонстрировали новые сорта. Корзину нового сорта картофеля у которого еще даже нет названия президенту вручили «на пробу».
«Без названия еще? Так его нельзя есть. Жалко. Высевать надо на семена», — усомнился президент. После того, как услышал, что «попробовать надо», пообещал приготовить и продегустировать этим же вечером.
Остальные корзины с картофелем Лукашенко распорядился раздать журналистам президентского пула.
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По его словам, качество белорусского картофеля оценил не только российский президент.
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