Стала известна дата открытия первого магазина H&M в Минске

Источник материала: Tut.by

Открытие первого в Минске магазина H&M состоится 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk в 12 часов. Об этом сообщает издание Office Life .

Информация о выходе компании на белорусский рынок появилась еще в 2018 году. В начале 2019 года стало известно, что магазин откроется в Минске осенью.



Фото: officelife. media

Как мы писали ранее, магазин расположится на двух этажах и займет площадь в 2,2 тысячи квадратных метров. Там будут представлены мужская, женская и детская коллекции.

Шведский бренд одежды H&M основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов более чем в 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex. В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Украине — в 2018-м.