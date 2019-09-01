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Стала известна дата открытия первого магазина H&M в Минске
01.09.2019 23:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Открытие первого в Минске магазина H&M состоится 28 сентября в ТРЦ Galleria Minsk в 12 часов. Об этом сообщает издание
Информация о выходе компании на белорусский рынок появилась еще в 2018 году. В начале 2019 года стало известно, что магазин откроется в Минске осенью.
Как мы
Шведский бренд одежды H&M основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов более чем в 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex. В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Украине — в 2018-м.
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Открытие пройдет на первом этаже в ТЦ Galleria Minsk
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