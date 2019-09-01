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Вот такой арбуз вырастила наша Анечка. Читатели рассказывают о своем урожае

01.09.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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“Этот арбуз вырастила наша Анечка в деревне Затурья. Нашей девочке 6 лет, она сама  ухаживала за ним. Арбуз вырос весом в 2,4 кг. Очень сочный и сладкий. Кстати, самый маленький экземпляр в коллекции”. 

Сообщение и фото  Галины Капской.

 


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“Этот арбуз вырастила наша Анечка в деревне Затурья. Нашей девочке 6 лет, она сама  ухаживала за ним. Арбуз вырос весом
 
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