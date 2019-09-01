ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

01.09.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Когда вижу оригинально оформленные букеты цветов, не перестаю удивляться и восхищаться творческой выдумкой, мастерством флористов. Кажется, что придумать что-то новое уже невозможно. Но в Слонимском центре культуры и отдыха убедили, что пределов для цветочных фантазий не существует и вдобавок не нужно быть профессионалом, чтобы создавать удивительные цветочные композиции. Главное – вдохновение. И этим вдохновением для жителей города стал День белорусской письменности.

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

На площадке – десятки цветочных композиций, архитектурных форм, а в них – бесчисленное количество цветов, декоративных растений. Яркие работы из лилий, роз, хризантем, гладиолусов, подсолнухов, даров сада и огорода можно приравнять к настоящим произведениям искусства. С первого взгляда они покоряют изысканностью и неповторимостью.

– Все, что представлено на выставке, сделано руками наших педагогов, детей, –рассказывает учитель биологии ГУО «Средняя школа №2 г. Слонима» Юлия Марчук. Работ очень много. И что самое главное – увидеть их, сделать фотографию на память можно не только возле Слонимского центра культуры и отдыха, но и на праздничных улицах города.

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

Посмотреть на вернисаже красок действительно есть на что. Участники, а это учителя, учащиеся учреждений образования, воспитатели и воспитанники дошкольных учреждений города Слонима и Слонимского района, представили композиции, так или иначе связанные с главной героиней праздника – книгой.

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

Флористы-любители дали волю эксперименту, скомбинировав хрупкие растения с оригинальными аксессуарами, всевозможным декором, фруктами и добившись тем самым буйства красок и самых разных оттенков. Оказывается, чтобы создать цветочное чудо, можно использовать не только стандартные материалы, но и старую кружку, ведерко, короб, шкатулку, детскую машину – все, что есть под рукой.

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

– «Звучит песня знаний на языке цветов» – так называется цветочная композиция, которая представляет среднюю школу №7 г. Слонима, – рассказывает озеленитель этого учреждения образования Алла Казак. – Специально для создания «зеленой» книги я и мои коллеги сеяли траву, придавали ей форму. Дополнили цветочную композицию цветы сальвии, агератума, гортензии, герани. Получилось креативно.

Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник
Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

#дзень беларускага пісьменства
Ольга КАПЦЕВИЧ
Фото: автора и Аллы КАЗАК
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда вижу оригинально оформленные букеты цветов, не перестаю удивляться и восхищаться творческой выдумкой, мастерством флористов. Кажется, что придумать что-то...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске несколько дней ищут пропавшую пенсионерку. Возможно, она ушла за грибами и заблудилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика