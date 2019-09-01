Книги из цветов, подсолнухи в декоре праздника и детская машинка с вазонами. В Слониме флористы устроили красочный праздник

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Когда вижу оригинально оформленные букеты цветов, не перестаю удивляться и восхищаться творческой выдумкой, мастерством флористов. Кажется, что придумать что-то новое уже невозможно. Но в Слонимском центре культуры и отдыха убедили, что пределов для цветочных фантазий не существует и вдобавок не нужно быть профессионалом, чтобы создавать удивительные цветочные композиции. Главное – вдохновение. И этим вдохновением для жителей города стал День белорусской письменности.















На площадке – десятки цветочных композиций, архитектурных форм, а в них – бесчисленное количество цветов, декоративных растений. Яркие работы из лилий, роз, хризантем, гладиолусов, подсолнухов, даров сада и огорода можно приравнять к настоящим произведениям искусства. С первого взгляда они покоряют изысканностью и неповторимостью.

– Все, что представлено на выставке, сделано руками наших педагогов, детей, –рассказывает учитель биологии ГУО «Средняя школа №2 г. Слонима» Юлия Марчук. – Работ очень много. И что самое главное – увидеть их, сделать фотографию на память можно не только возле Слонимского центра культуры и отдыха, но и на праздничных улицах города.









Посмотреть на вернисаже красок действительно есть на что. Участники, а это учителя, учащиеся учреждений образования, воспитатели и воспитанники дошкольных учреждений города Слонима и Слонимского района, представили композиции, так или иначе связанные с главной героиней праздника – книгой.









Флористы-любители дали волю эксперименту, скомбинировав хрупкие растения с оригинальными аксессуарами, всевозможным декором, фруктами и добившись тем самым буйства красок и самых разных оттенков. Оказывается, чтобы создать цветочное чудо, можно использовать не только стандартные материалы, но и старую кружку, ведерко, короб, шкатулку, детскую машину – все, что есть под рукой.





– «Звучит песня знаний на языке цветов» – так называется цветочная композиция, которая представляет среднюю школу №7 г. Слонима, – рассказывает озеленитель этого учреждения образования Алла Казак. – Специально для создания «зеленой» книги я и мои коллеги сеяли траву, придавали ей форму. Дополнили цветочную композицию цветы сальвии, агератума, гортензии, герани. Получилось креативно.









