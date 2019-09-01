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Минобр: Мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно
02.09.2019 00:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Об этом сообщил министр Игорь Карпенко в программе «Контуры»
По словам Карпенко, такая норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый парламент.
«Мы в кодекс заложили норму об обязательности общего среднего образования. Сейчас у нас базовое образование, то есть 9 классов обязательны. А мы переходим на всеобщее среднее образование, 11 классов обязательно. И это, конечно же, влечет за собой комплекс тех мер, которые будет предпринимать государство для того, чтобы молодой человек вот имел возможность социализации средствами образования для выхода в самостоятельную жизнь, в трудовую деятельность», — сказал Карпенко.
Переход на всеобщее среднее образование обсуждается в стране вот уже два года. В 2017 году
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По словам Карпенко, такая норма содержится в новой редакции Кодекса об образовании. Документ должен будет рассмотреть новый парламент.
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