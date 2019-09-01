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В Беларуси проходят школьные линейки. За парты в этом году сядет более миллиона учеников

02.09.2019 06:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году ученикам повезло: летние каникулы оказались на один день длиннее, и школьные линейки проходят сегодня, 2 сентября.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Нынешней осенью новый учебный год начнется для 1 миллиона 30 тысяч мальчиков и девочек. Заниматься с ними будет более 90 тысяч педагогов.

В 2019—2020 учебном году в стране будут работать около 3 тысяч средних учебных заведений. Восемь из них — новые.

— Семь из них откроют свои двери уже 2 сентября, — отметила Ирина Коржова, замначальника управления общего среднего образования Министерства образования. — Это учебные заведения в Могилеве, Островце и по две школы в Минске и Бресте.

По словам Ирины Коржовой, с каждым годом количество учащихся в школах растет. Больше становится и первоклассников. Так, в этом сентябре первый раз в первый класс придет 115 тысяч учеников. А еще — более 4300 молодых специалистов.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Совсем скоро учеников и учителей закрутит круговорот уроков, домашних заданий и оценок — а пока важная информация. Каникулы у детей в этом учебном году будут такими:

  • осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 года включительно;
  • зимние — 17 дней: с 26 декабря 2019 года по 11 января 2020-го включительно;
  • весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 года включительно;
  • летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Первым и вторым классам повезет: в третьей четверти для них устроят дополнительные зимние каникулы длиной в 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В этом году ученикам повезло: летние каникулы оказались на один день длиннее, и школьные линейки проходят сегодня, 2 сентября.
 
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