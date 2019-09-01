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Горе Беслана, правила досмотра, обязательные 11 классов и рассказы мертвого Бреста - все за выходные

02.09.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Лето было интересным и запоминающимся, но пролетело незаметно. И вот синоптики уже делают прогнозы о том, какая погода нас ждет осенью, а дети и их родители готовятся к началу учебного года (помогаем вспомнить все о школьных буднях и рассказываем о ценах на цветы). Вспоминаем интересные события ушедшей недели, последние дни лета в городе и рассказываем вам о выходных.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Учебный год начинаем с хорошей новости для педагогов — зарплату им поднимут до средней по стране. Только вот на это надо время, увы, даже не один год. В Беларуси будет введено всеобщее среднее образование. Сейчас у нас обязательные 9 классов и базовое образование, а в стране переходят на всеобщее среднее образование — 11 классов обязательно.
  • 15 лет прошло с захвата террористами детей и взрослых на школьной линейке в Беслане. Более тысячи людей три дня провели в душном спортивном зале без еды и воды под прицелом автоматов и с «гирляндой» из бомб над головами. А потом был штурм. Погибли 333 человека, в том числе 186 детей. В 40-тысячном городе трагедия коснулась каждой семьи — и заставила рыдать весь мир.


  • Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра в аэропорту. Ноутбуки, фотоаппараты, мобильники и даже электронные книги нужно теперь достать из ручной клади, опустить в лотки отдельно от остальных вещей и поставить на транспортер рентгенотелевизионного интроскопа для их проверки. Остальные нюансы узнаете из заметки.
  • В семье президента в эти выходные было два юбиляра: сам глава государства и его младший сын Николай. Об увлечениях молодого человека и его характере нам рассказали его тренер, педагог по музыке и директор дома-интерната, шефство над которым взяли Николай и его одноклассники. Как и было запланировано, президент в свой день рождения отправился в рабочую поездку. Он побывал на полях ОАО «Озерицкий-Агро», обсудил с аграриями уборочную, белорусскую картошку, молоко и «самое святое» — стабфонды, а еще захотел купить корову. Кстати, Лукашенко рассказал, как Путин хвалили белорусскую картошку, которую тому подарили на Новый год.
  • А президент Украины Владимир Зеленский дал интервью по поводу 100 дней у власти. Он многое рассказал: и про то, как с женой советуется, и что Facebook сам ведет, и про отношения с политиками. Он рассказал, что во время второго телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились встретиться лично в рамках «нормандского формата». Зеленский считает, что только «глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров» они смогут договориться.
  • В ночь на субботу серьезное ДТП произошло в Бресте. Местные говорят, что любители стрит-рейсинга и запаха жженой резины устроили ночные гонки в городе. Смотрите, что известно.
  • Человеческий фактор порой может нарушить любую систему. Так, в базу тунеядцев попала девушка, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге. Не единожды пришлось ее родителям звонить и объяснять чиновникам, что их дочери нет в живых. Обратились к юристу. В итоге в Минтруда и соцзащиты исключили имя девушки из списка и извинились перед родными.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Кто-то только начинает учиться, а кто-то уже отрабатывает распределение. Наша героиня окончила БГУКИ год назад и попала на «распред» в музей истории Великой Отечественной войны. Мы узнали у нее, кто ходит в музеи, что часто шокирует иностранцев и почему современный музей — это место для самопознания.
  • Для проекта «Брест. 1000 лет» мы побывали в царстве теней и тишины — на Тришинском кладбище. Его закрыли 50 лет назад. Со временем оно стало не просто местом захоронения, а своеобразным музеем истории города под открытым небом. Не для всех — для тех лишь, кто способен разглядеть за могилами настоящий некрополь.


  • Продолжаем наш душевный проект «Я живу». Побывали на этот раз в можно сказать спутнике Гродно — поселке Гожа. Он находится недалеко от областного центра и литовской границы. Удивим вас: название поселка произошло не от белорусского «гожы» или «прыгожы», а от литовского слова «оžis», что в переводе означает «козел». Почему так? Скорее читайте наш материал, там много интересного.
  • Смотрите, какая классная пара: вместе не только ведут быт и растят детей, но и в поле работают — на комбайне, убирают урожай. Говорят, заработать можно хорошо в эту пору, но труд тяжелый, да и детей редко видят, так как с утра и до позднего вечера кипит работа в поле.
  • Согласитесь, порой хочется бросить городскую суету и сбежать куда-нибудь в лес или к реке. А что бы сказали, если бы вам предложили старый домик в живописном месте? Взялись бы его привести в порядок и отремонтировать? Наши герои взялись. Почитайте их истории.
  • Каждый раз, просматривая фото от наших читателей со строительными ляпами, недоумеваем: «ну почему сразу не сделать хорошо»? Да-да, это мы про очередной материал «Доски позора».
  • Мы на себе испытали, как сложно проходят поиски человека в лесу. Нужно правильно одеться, не сбиться с курса, прочесать тщательно всю территорию. Мы все преодолели и нашли нашего «потеряшку». Им оказался известный телеведущий Николай Дроздов. Он, конечно, не оставил нас без порции интересных историй и советов.


О СПОРТЕ

  • Минская «Юность» после победы над «Лозанной» выиграла в домашнем матче Лиги чемпионов и у чешского клуба «Тршинец» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Гости приехали в Минск без первой пятерки, составленной из бывших игроков КХЛ (Крайчек, Рот, Дравецки, Ружичка, Врана), и выставили запасного вратаря, но причиной поражения чехов стало не это. А что же?
  • Теннисистка же Арина Соболенко рассталась со своим тренером. Случилось это на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open. «Спасибо тебе за всё, и всего наилучшего в будущем», — коротко написала девушка в соцсетях. Тренер ей там же и ответил.

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Кстати. У нас тут есть классные кадры об уличной торговле 1980-х годов, а еще реальные истории про летний отдых детей в СССР без компьютеров и интернета. Напоследок обрадуем любителей шопинга: известна дата открытия первого магазина H&M в Минске. Удачной недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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