ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тепло (и даже жарко). Погода в Гомеле на первой осенней неделе

02.09.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Календарное лето — все. Ну и что с того? В ближайшие дни, обещает pogoda.by, будет снова тепло и даже жарко. Правда, не всегда.


Фото: Елена Бычкова

В понедельник солнечно и +27°С.

Во вторник и вовсе жара — до +29°С, но уже в среду всего +19°С, дождь.

Зато в четверг и пятницу снова ясно и до +25°С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарное лето - все. Ну и что с того? В ближайшие дни, обещает pogoda.by, будет снова тепло и даже жарко.
 
Новости дня
Новости общества
 
Еще по-летнему тепло. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика