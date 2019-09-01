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Тепло (и даже жарко). Погода в Гомеле на первой осенней неделе
02.09.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Календарное лето — все. Ну и что с того? В ближайшие дни,
В понедельник солнечно и +27°С.
Во вторник и вовсе жара — до +29°С, но уже в среду всего +19°С, дождь.
Зато в четверг и пятницу снова ясно и до +25°С.
Хорошей недели, друзья!
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Календарное лето - все. Ну и что с того? В ближайшие дни, обещает pogoda.by, будет снова тепло и даже жарко.
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