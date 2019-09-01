Пара сделала «сумку-глушилку» и выносила из столичных магазинов товар

Источник материала: Tut.by

Безработная молодая пара похитила товары на сумму порядка 1000 рублей. Ранее молодой человек уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Видео: ГУВД Мингорисполкома

28-летний ранее судимый минчанин проживал в квартире со своей 31-летней подругой.

— Фигуранты соорудили необычную ручную кладь, которая позволяла проходить им через магнитные рамки в торговых центрах незамеченными. Таким образом, парочка смогла вынести в сумке две пары солнцезащитных очков, продукты питания и дорогостоящий алкоголь, — рассказали в милиции.

Похищенные товары пара продавала на улице малознакомым людям, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба составила около 1000 рублей.

Милиция задержала молодых людей. Правовую оценку действиям фигурантов даст Следственный комитет. Вероятнее всего, в отношении них будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража) УК. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.