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Пара сделала «сумку-глушилку» и выносила из столичных магазинов товар
02.09.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Безработная молодая пара похитила товары на сумму порядка 1000 рублей. Ранее молодой человек уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления. Об этом
28-летний ранее судимый минчанин проживал в квартире со своей 31-летней подругой.
— Фигуранты соорудили необычную ручную кладь, которая позволяла проходить им через магнитные рамки в торговых центрах незамеченными. Таким образом, парочка смогла вынести в сумке две пары солнцезащитных очков, продукты питания и дорогостоящий алкоголь, — рассказали в милиции.
Похищенные товары пара продавала на улице малознакомым людям, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Общая сумма ущерба составила около 1000 рублей.
Милиция задержала молодых людей. Правовую оценку действиям фигурантов даст Следственный комитет. Вероятнее всего, в отношении них будет возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража) УК. Им может грозить до четырех лет лишения свободы.
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- Парочка смогла вынести в сумке две пары солнцезащитных очков, продукты питания и дорогостоящий алкоголь, - рассказали в милиции.
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