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Еще по-летнему тепло. Погода в Витебске на неделе

02.09.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первую неделю осени природа продолжит радовать почти летней погодой, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 2 сентября, температура воздуха днем +23…25°С, солнечно.

Во вторник, 3 сентября, во второй половине дня возможен дождь, но будет тепло — до +24°С.

В среду, 4 сентября, дождь. Днем воздух прогреется до +19°С.

В четверг и пятницу, 5−6 сентября, облачно, без осадков, днем термометр покажет +19…21°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В первую неделю осени природа продолжит радовать почти летней погодой.
 
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