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Еще по-летнему тепло. Погода в Витебске на неделе
02.09.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первую неделю осени природа продолжит радовать почти летней погодой,
В понедельник, 2 сентября, температура воздуха днем +23…25°С, солнечно.
Во вторник, 3 сентября, во второй половине дня возможен дождь, но будет тепло — до +24°С.
В среду, 4 сентября, дождь. Днем воздух прогреется до +19°С.
В четверг и пятницу, 5−6 сентября, облачно, без осадков, днем термометр покажет +19…21°С.
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В первую неделю осени природа продолжит радовать почти летней погодой.
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