Еще по-летнему тепло. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В первую неделю осени природа продолжит радовать почти летней погодой, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 2 сентября, температура воздуха днем +23…25°С, солнечно.

Во вторник, 3 сентября, во второй половине дня возможен дождь, но будет тепло — до +24°С.

В среду, 4 сентября, дождь. Днем воздух прогреется до +19°С.

В четверг и пятницу, 5−6 сентября, облачно, без осадков, днем термометр покажет +19…21°С.

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