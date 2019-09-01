|
Последняя жара и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю
02.09.2019 07:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
А вот и осень, друзья! Причем пока только по календарю — и это прекрасно. На неделе в Могилеве будут и жара, и похолодание с дождями. А в выходные,
Сегодня, 2 сентября, будет настоящее лето: солнечно и до +24°С.
Во вторник прогнозируют максимум +25°С. Правда, к вечеру грозит подняться порывистый ветер, а ночью может прийти гроза. Столбик термометра опустится до +13°С.
Среда, 4 сентября, будет в основном дождливой. Ожидаются +11…+18°С, в первой половине суток — порывистый ветер. А к вечеру дождь должен сойти на нет.
В четверг погода будет изменчивой — то пасмурной, то облачной с прояснениями. Зато станет теплее: +12…+20°С.
В пятницу днем столбик термометра поднимется выше — до +21°С, — зато ночью опустится ниже: +9°С. Будет облачно с прояснениями, без дождей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среда будет самым холодным и дождливым днем первой недели сентярбря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)