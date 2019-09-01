Последняя жара и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

А вот и осень, друзья! Причем пока только по календарю — и это прекрасно. На неделе в Могилеве будут и жара, и похолодание с дождями. А в выходные, по предварительным данным , прогнозируют не больше +18°С. Что ж, посмотрим.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 2 сентября, будет настоящее лето: солнечно и до +24°С.

Во вторник прогнозируют максимум +25°С. Правда, к вечеру грозит подняться порывистый ветер, а ночью может прийти гроза. Столбик термометра опустится до +13°С.

Среда, 4 сентября, будет в основном дождливой. Ожидаются +11…+18°С, в первой половине суток — порывистый ветер. А к вечеру дождь должен сойти на нет.

В четверг погода будет изменчивой — то пасмурной, то облачной с прояснениями. Зато станет теплее: +12…+20°С.

В пятницу днем столбик термометра поднимется выше — до +21°С, — зато ночью опустится ниже: +9°С. Будет облачно с прояснениями, без дождей.

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