ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последняя жара и немного дождя. Погода в Могилеве на неделю

02.09.2019 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А вот и осень, друзья! Причем пока только по календарю — и это прекрасно. На неделе в Могилеве будут и жара, и похолодание с дождями. А в выходные, по предварительным данным, прогнозируют не больше +18°С. Что ж, посмотрим.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 2 сентября, будет настоящее лето: солнечно и до +24°С.

Во вторник прогнозируют максимум +25°С. Правда, к вечеру грозит подняться порывистый ветер, а ночью может прийти гроза. Столбик термометра опустится до +13°С.

Среда, 4 сентября, будет в основном дождливой. Ожидаются +11…+18°С, в первой половине суток — порывистый ветер. А к вечеру дождь должен сойти на нет.

В четверг погода будет изменчивой — то пасмурной, то облачной с прояснениями. Зато станет теплее: +12…+20°С.

В пятницу днем столбик термометра поднимется выше — до +21°С, — зато ночью опустится ниже: +9°С. Будет облачно с прояснениями, без дождей.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среда будет самым холодным и дождливым днем первой недели сентярбря.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дождь, гроза и до +23°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика