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Дождь, гроза и до +23°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе
02.09.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало первой рабочей недели осени в Бресте будет ненастным, сообщает
В понедельник утром будет ясно и до +20°С. Во второй половине дня погода испортится: столбик термометра поднимется до +29°С, но небо затянет тучами, возможен дождь.
Во вторник будет похолодание. Ночью и утром пройдет дождь с грозой. После обеда будет облачно и до +16°С.
В ночь со вторника на среду на город опустится туман. Днем столбик термометра поднимется до +21°С.
Четверг обещает быть облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +22°С, а в пятницу — на один градус выше.
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Начало первой рабочей недели осени в Бресте будет ненастным.
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