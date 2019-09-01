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Дождь, гроза и до +23°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе

02.09.2019 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало первой рабочей недели осени в Бресте будет ненастным, сообщает pogoda.by.

В понедельник утром будет ясно и до +20°С. Во второй половине дня погода испортится: столбик термометра поднимется до +29°С, но небо затянет тучами, возможен дождь.

Во вторник будет похолодание. Ночью и утром пройдет дождь с грозой. После обеда будет облачно и до +16°С.

В ночь со вторника на среду на город опустится туман. Днем столбик термометра поднимется до +21°С.

Четверг обещает быть облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +22°С, а в пятницу — на один градус выше.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Начало первой рабочей недели осени в Бресте будет ненастным.
 
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