Дождь, гроза и до +23°С. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Начало первой рабочей недели осени в Бресте будет ненастным, сообщает pogoda.by .

В понедельник утром будет ясно и до +20°С. Во второй половине дня погода испортится: столбик термометра поднимется до +29°С, но небо затянет тучами, возможен дождь.

Во вторник будет похолодание. Ночью и утром пройдет дождь с грозой. После обеда будет облачно и до +16°С.

В ночь со вторника на среду на город опустится туман. Днем столбик термометра поднимется до +21°С.

Четверг обещает быть облачным, но без осадков. Воздух прогреется до +22°С, а в пятницу — на один градус выше.

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