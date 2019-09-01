Торжественные линейки пройдут сегодня в школах Беларуси

Источник материала: Газета Авангард





Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут сегодня в школах Беларуси.

Президент выразил убеждение, что педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней.

К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году — 110,2 тыс.). Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы «Маладая Беларусь» — «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!». Как отметили в Минобразования, «замечательные слова белорусского песняра созвучны с темой Года малой родины, подчеркивают суверенитет и независимость Беларуси, который укрепился за 25 лет существования института президентства». Первый урок посвятят также Великой Победе.

Каждый первоклассник страны получит в подарок от Президента книгу «Беларусь — наша Радзіма» с электронным DVD-приложением. Издание ярко иллюстрировано, а DVD содержит дополнительную информацию для просмотра и слушания, интерактивные игры и задания (викторины, пазлы, электронные раскраски и др.).

В новом учебном году в Беларуси будут работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 — общего среднего, в том числе 8 школ-новостроек на 7288 мест. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.-0-

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