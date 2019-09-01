Немного солнца и дожди. Погода в Гродно в первую неделю осени

Источник материала: Tut.by

Первая неделя осени хорошей погодой будет радовать недолго — в основном обещают дожди. Правда, будет тепло (грибы, наверное, пойдут вовсю!) А вот в понедельник — еще лето: воздух днем прогреется до +26 °С, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник сначала будет солнечно, а потом могут пойти дожди с грозами. Температура днем — до +26 °С.

Во вторник — пасмурно, дожди и грозы. Температура днем — +17°С.

В среду — облачно с прояснениями и без осадков. Столбик термометра днем поднимется до 21 градуса тепла.

В четверг сплошная облачность, но без осадков. Температура воздуха днем — +21°С.

В пятницу облачно с прояснениями. Дождей не обещают. Температура воздуха днем — +23°С.

Хорошей недели, друзья!

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