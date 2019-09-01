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В Витебске осудили директора турфирмы, обманувшую туристов на 30 тысяч. У нее - месячный ребенок
02.09.2019 09:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Первомайского района Витебска 2 сентября вынес приговор директору турфирмы «Лакоста Тур» Елене Ловчик, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. В офисе компании у клиентов просили предоплату за путевку, затем оставшуюся сумму, взамен обещая билеты. Но в аэропорту
Елену Ловчик обвиняли по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Прокурор просил назначить обвиняемой 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Суд решил назначить женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения — до достижения ее ребенком возраста трех лет. Три года сыну обвиняемой исполнится 27 июля 2022 года.
Меру пресечения Елене оставили прежней — это подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Она должна выплатить потерпевшим компенсацию имущественного и морального вреда.
Приговор в законную сил не вступил и может быть обжалован.
По данным следствия, 30-летняя директор и учредитель ООО «Лакоста Тур» с февраля по октябрь 2018 года под предлогом оказания туристических услуг
В деле — 15 потерпевших клиентов турфирмы. Общий ущерб — более 30 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая возместила долги некоторым людям.
Первое судебное заседание по делу Елены Ловчик состоялось в конце апреля. Обвиняемая тогда признала свою вину. Затем в процессе был перерыв: в конце июля у женщины родился ребенок. Сейчас она в декретном отпуске.
30 августа в суде состоялись прения, заслушали также последнее слово обвиняемой,
Руководитель турфирмы пояснила на суде, что полученные от клиентов деньги тратила на возмещение задолженностей перед другими людьми. Она признала исковые требования, но деньги никому из потерпевших пока не вернула. Женщина пояснила, что у нее не получилось это сделать по состоянию здоровья: она несколько раз находилась в больнице, а затем в роддоме.
На судебных прениях выступила одна из потерпевших. Она считает, что Елена Ловчик поступила «не по-человечески и должна понести наказание». Женщина добавила, что все потерпевшие клиенты ждут возврата денег, чтобы их «дети пусть не в этом году, но в следующем увидели море».
Адвокат Елены Ловчик отметил, что на иждивении у нее малолетний ребенок, и это — смягчающее обстоятельство. По его словам, директор турфирмы намерена погасить ущерб клиентам, и попросил о минимальном наказании для нее в соответствии с ч. 1 ст. 93 УК. Она предполагает отсрочку отбывания наказания беременным и женщинам, имеющим детей до 3 лет.
Одна из клиенток, чей отдых был сорван, высказалась категорично: директор турфирмы должна сесть в тюрьму, а за ее новорожденным ребенком пусть смотрят родные. По ее мнению, обвиняемая не пожалела детей потерпевших, не отправив их в прошлом году на море.
В последнем слове обвиняемая расплакалась и раскаялась в содеянном. Она заявила, что если окажется в колонии, то денег потерпевшие точно не увидят, а на свободе у нее есть возможность возмещать ущерб.
На рынке туруслуг в Витебске это второй скандал за последние 2,5 года. В 2017-м суд
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В деле - 15 потерпевших клиентов турфирмы. Общий ущерб - более 30 тысяч белорусских рублей.
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