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В спортивных школах Гродненской области будут заниматься свыше 22 тыс. детей

02.09.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В спортивных школах Гродненской области будут заниматься свыше 22 тыс. детей

В спортивных школах Гродненской области в 2019/2020 учебном году будут заниматься свыше 22 тыс. детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

С 2 сентября начинается набор в спортивные школы Гродненской области. Для детей в регионе доступно 56 специализированных учреждений, где культивируются 32 олимпийских вида спорта.

«Планируем, что в этом году в спортивных школах будут заниматься свыше 22 тыс. детей. Это 23% от всего количества школьников», — рассказал Олег Андрейчик. Сейчас начинается комплектование групп начальной подготовки. Для того, чтобы записаться в спортивную школу, необходимо связаться с администрацией и следовать указаниям тренера-преподавателя. Минимальные условия — отсутствие медицинских противопоказаний, соответствие возрастным критериям набора по тому или иному виду спорта. Занятия проводятся на бесплатной основе.

«Постоянно уделяем внимание и улучшению материально-технической базы спортивных школ. Сейчас обеспеченность необходимым для тренировок инвентарем составляет практически 100%», — отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что регулярно вводятся в строй и новые спортивные объекты. В частности, 1 сентября в Слониме на базе местной ДЮСШ№2 открылась многофункциональная игровая площадка с современным искусственным покрытием, а также установлены свыше двух десятков уличных тренажеров и комплекс для занятий воркаутом.

https://www.belta.by/

 
 
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В спортивных школах Гродненской области в 2019/2020 учебном году будут заниматься свыше 22 тыс. детей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и...
 
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