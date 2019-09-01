ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повышение тарифной ставки, новые правила страхования, рост цен на сигареты – что поменялось с 1 сентября?

02.09.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Изменились правила оформления некоторых страховок

Новшества затронули договоры автострахования, страхования жизни, страхования дополнительной пенсии и обязательное страхование строений. Определенные документы теперь можно будет оформить онлайн. К тому же, некоторые суммы «полегчают» (к примеру, тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц). А вот лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличится с 400 до 800 евро. Еще одно изменение: начиная с 1 сентября договоры страхования жизни и дополнительной пенсии можно оформить на год (сейчас минимальный срок — 3 года).

Снова подорожали сигареты

Подорожание составило от 5 до 10 копеек. Цены на табачную продукцию с 1 сентября повысила гродненская табачная фабрика «Неман» и предприятие «Беларусьторг». Однако есть сигареты, которые стали дешевле, причем сразу на полрубля.

Предпринимателям нужно подключиться к системе налогового контроля

До 1 сентября придется подключиться к системе контроля кассового оборудования индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, до 1 октября — тем, кто работает в городах районного подчинения. До 1 ноября это требование должно быть выполнено на всей территории страны. ИП нужно заключить договоры на подключение кассового оборудования к системе контроля с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Беларусбанк прекратит прием денежных переводов «Стриж»

В банке отметили, что теперь для перевода денежных средств внутри Беларуси можно воспользоваться услугой перевода с использованием реквизитов карточек. Перевести средства можно в банкоматах, инфокиосках, через мобильный или с помощью интернет-банкинга.

О проведении Единого дня безопасности

С 1 по 10 сентября в Беларуси запланирована республиканская акция — «Единый день безопасности». В указанный период будут организованы профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи. Задачи Единого дня безопасности — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганда безопасных условий проживания.

http://www.mlyn.by/2019/09/v-belarusi-vyrosla-tarifnaya-stavka-i-snova-stalo-dorozhe-kurit/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выросла тарифная ставка С 1 сентября размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты бюджетников вырос до 41 рубля (ранее она составляла 36,4 руб.). В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вежливость и тактичность — основное в работе контролера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика