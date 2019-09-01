Повышение тарифной ставки, новые правила страхования, рост цен на сигареты – что поменялось с 1 сентября?

Источник материала: Единство

Изменились правила оформления некоторых страховок

Новшества затронули договоры автострахования, страхования жизни, страхования дополнительной пенсии и обязательное страхование строений. Определенные документы теперь можно будет оформить онлайн. К тому же, некоторые суммы «полегчают» (к примеру, тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц). А вот лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличится с 400 до 800 евро. Еще одно изменение: начиная с 1 сентября договоры страхования жизни и дополнительной пенсии можно оформить на год (сейчас минимальный срок — 3 года).

Снова подорожали сигареты

Подорожание составило от 5 до 10 копеек. Цены на табачную продукцию с 1 сентября повысила гродненская табачная фабрика «Неман» и предприятие «Беларусьторг». Однако есть сигареты, которые стали дешевле, причем сразу на полрубля.

Предпринимателям нужно подключиться к системе налогового контроля

До 1 сентября придется подключиться к системе контроля кассового оборудования индивидуальным предпринимателям, которые работают в Минске и городах областного подчинения, до 1 октября — тем, кто работает в городах районного подчинения. До 1 ноября это требование должно быть выполнено на всей территории страны. ИП нужно заключить договоры на подключение кассового оборудования к системе контроля с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Беларусбанк прекратит прием денежных переводов «Стриж»

В банке отметили, что теперь для перевода денежных средств внутри Беларуси можно воспользоваться услугой перевода с использованием реквизитов карточек. Перевести средства можно в банкоматах, инфокиосках, через мобильный или с помощью интернет-банкинга.

О проведении Единого дня безопасности

С 1 по 10 сентября в Беларуси запланирована республиканская акция — «Единый день безопасности». В указанный период будут организованы профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской помощи. Задачи Единого дня безопасности — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганда безопасных условий проживания.