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Суд вынес приговор за взятки руководителю одного из подразделений «МАПИДа»

02.09.2019 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Минского района вынес приговор начальнику жилищно-коммунального управления ОАО «МАПИД», обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он признан виновным в том, что используя «служебные полномочия, вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения» в несколько приемов принял для себя от директора ОДО «Атекпром» в качестве взятки материальные ценности в общей сумме 39 621 93 рубля, что составляет 1553 80 базовых величин.

За получение взятки в особо крупном размере его приговорили к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий.

Суд также постановил взыскать с него в доход государства сумму неосновательного обогащения в размере 36 221 рубль 93 копейки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, начальника филиала жилищно-коммунального управления ОАО «МАПИД» задержали в апреле этого года. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что он с 2017 по 2018 год получил взяток на сумму свыше 20 тысяч долларов от руководителей организаций, привлекаемых для осуществления строительных работ и услуг на объектах предприятия.

Незаконное вознаграждение полагалось за организацию и проведение процедур закупок товаров (работ, услуг): руководитель, являясь председателем тендерной комиссии, лоббировал интересы конкретных субъектов хозяйствования и тем самым обеспечивал гарантированную победу «нужной» организации. Сумма вознаграждения зависела от суммы сделки, исходя из 10% от выполненных объемов работ.

 
 
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За получение взятки в особо крупном размере его приговорили к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного...
 
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