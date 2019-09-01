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Столинский РОЧС провел проверку объектов ЖКХ

02.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Столинский РОЧС провел проверку объектов ЖКХ
Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведена выборочная проверка коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Столинское ЖКХ».

В рамках проведения надзорных мероприятий на объектах КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ» проведены мониторинги лицензиатов, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики.

 При проведении выборочной проверки КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ» (директор Тарасевич Александр Аврамович) было выявлено более 70 нарушений противопожарного законодательства, а именно:

  • не разработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;
  • допускается курение вне специально отведенных мест для курения в зданиях общежитий, состоящих на балансе ЖКХ;
  • допускается складирование горючих материалов под лестничными маршами в зданиях общежитий №1, №2 г. Давид-Городок;
  • допускается эксплуатация неисправной теплоемкой печи в помещении сторожей в административном здании Давид-Городокского участка;
  • не обеспечены средствами пожаротушения помещения кухонь в общежитии №2 г. Давид-Городок и общежитии р.п. Речица, ул. Клубная, 9;
  • допускается эксплуатация неисправной теплоемкой печи в помещении сторожей в административном здании Давид-Городокского участка;
  • замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации не обеспечены устройствами с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа в зданиях общежитий, диспетчерских, а также в зданиях дома быта и водоканала г. Давид-Городок;
  • не обеспечено необходимым количеством средств пожаротушения здание дома быта г. Давид-Городок;
  • не в полном объеме произведено размещение указателей нахождения пожарных гидрантов на территории Столинского района;
  • не произведен ремонт неисправных пожарных гидрантов на территории Столинского района;
  • не производится очистка засыпанных пожарных гидрантов;
  • отсутствуют протоколы проверки состояния пожарных гидрантов и др.

Нарушений в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Вероника ГЕЙДЕН

 

 
 
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Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведена выборочная проверка...
 
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