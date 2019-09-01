ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба спасения 101: Единый день безопасности

02.09.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

 

Служба спасения 101: Единый день безопасности
Первого сентября в Беларуси стартовала акция «Единый день безопасности».  На территории нашего района мероприятия в рамках акции запланированы с первого по десятое сентября.

— В эти дни нами и всеми заинтересованными службами проводятся  целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий, оказанию первой медицинской помощи, — рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС Александр Симончик. – Задачи, которые мы стремимся решить в этот период, — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.

В рамках Единого дня безопасности состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от Министерства по чрезвычайным ситуациям в средствах массовой информации.

Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

Также пройдут дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, интеллектуальная игра «Безопасный сосед», развернется

обучающая площадка «Пять шагов спасения».

Помимо органов государственного управления и местных органов власти участие в акции

примут различные организации и общественные объединения: Федерация профсоюзов Беларуси, РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», Белорусское общество Красного Креста, РГОО «ОСВОД», РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ».

Людмила КАСПЕРОВИЧ

 

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Первого сентября в Беларуси стартовала акция «Единый день безопасности».  На территории нашего района мероприятия в рамках акции запланированы с
 
Новости дня
Новости общества
 
В тестовом режиме заработали новые камеры контроля скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика