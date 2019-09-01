Служба спасения 101: Единый день безопасности

Источник материала: Навiны Палесся



Первого сентября в Беларуси стартовала акция «Единый день безопасности». На территории нашего района мероприятия в рамках акции запланированы с первого по десятое сентября.

— В эти дни нами и всеми заинтересованными службами проводятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий, оказанию первой медицинской помощи, — рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского РОЧС Александр Симончик. – Задачи, которые мы стремимся решить в этот период, — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий проживания населения.

В рамках Единого дня безопасности состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от Министерства по чрезвычайным ситуациям в средствах массовой информации.

Различные учреждения отработают безопасное проведение эвакуации из своих зданий.

Также пройдут дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, интеллектуальная игра «Безопасный сосед», развернется

обучающая площадка «Пять шагов спасения».

Помимо органов государственного управления и местных органов власти участие в акции

примут различные организации и общественные объединения: Федерация профсоюзов Беларуси, РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», Белорусское общество Красного Креста, РГОО «ОСВОД», РОО «Белая Русь» и ОО «БРСМ».

Людмила КАСПЕРОВИЧ