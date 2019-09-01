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Женщину нашли без сознания с зажатой окном авто шеей. Возможно, кнопку стеклоподъемника нажал ребенок
02.09.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 августа в милицию из больницы сообщили: в Брестском районе с признаками удушения и травмами привезли 20-летнюю жительницу Жабинки. Что случилось, рассказал официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.
Женщина вместе со своей семьей в тот день гостила у знакомых в деревне Старое село Брестского района.
Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.
По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка нажала кнопку стеклоподъемника.
Сейчас пострадавшая в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.
Следователи проводят проверку.
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Женщину нашли без сознания с зажатой окном авто шеей. Возможно, кнопку стеклоподъемника нажал ребенок
По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка нажала...
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