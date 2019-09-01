Женщину нашли без сознания с зажатой окном авто шеей. Возможно, кнопку стеклоподъемника нажал ребенок

Источник материала: Tut.by

31 августа в милицию из больницы сообщили: в Брестском районе с признаками удушения и травмами привезли 20-летнюю жительницу Жабинки. Что случилось, рассказал официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.

Женщина вместе со своей семьей в тот день гостила у знакомых в деревне Старое село Брестского района.

Примерно в 16.30 ее без сознания, зажатой стеклом передней левой двери автомобиля, нашел муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно. В этот момент, предположительно, девочка нажала кнопку стеклоподъемника.

Сейчас пострадавшая в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

Следователи проводят проверку.