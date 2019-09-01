Как прошла линейка в Столбцах, куда родители обещали прийти с плакатами «Верните директора»

Источник материала: Tut.by

Новый учебный год Cтолбцовская школа № 2, где в прошлом году произошла трагедия , встречает с новым директором. Об этом учителя, ученики и их родители узнали 28 августа. Внезапно выяснилось, что Оксана Лось, которая проработала в школе 22 года, написала заявление об уходе. Многие родители не поверили, что это ее добровольное решение. И пообещали, что будут бойкотировать линейку либо придут на нее с плакатами «Верните нашего директора». 2 сентября TUT.BY побывал в Столбцах.





Торжественная линейка в средней школе № 2 запланирована на 9.00. Примерно за полчаса сюда начинают идти ученики разных классов и их родители. Все очень нарядные — в костюмах, белых блузках и платьях, с букетами в руках и рюкзаками за спиной, в которых гремят новые ручки и карандаши.

По площадке перед школой, которая украшена зелеными и красными флагами, разливается музыка про «школьные годы чудесные» и «облака, белогривые лошадки».





Родители спешат к площадке, где выстроилась уже почти вся школа. Линейка здесь проходит для учеников всех классов — с 1-го по 11-й. В этом году в первый класс идут 55 детей.

Напомним, 28 августа учителя, ученики и их родителя узнали, что директор школы Оксана Лось увольняется по собственному желанию. Однако в то, что это ее решение, многие не поверили. Во-первых, все произошло слишком стремительно. Во-вторых, об увольнении она прежде ничего говорила. В-третьих, директор готовила школу к учебному году как обычно. 30 августа на педсовете коллективу представили нового руководителя — Алексея Судника.

Вместе с директором Оксаной Лось в тот же день заявление об увольнение написала завуч Ирина Горелик. Замену ей пока не нашли, рассказывают педагоги. Также из школы ушла педагог, которая была классной руководительницей у 10 «Б». В этом классе учился Вадим М., которого сейчас судят за убийство учителя и ученика в Cтолбцовской школе .









Родители, еще пару дней назад настроенные отстоять своего директора, в ответ на просьбу рассказать о ней и о том, что сейчас происходит в школе, лишь отрицательно качают головой.

— Родители пошли на попятную, — объясняет Ольга (имя изменено), чьи дети ходят в среднюю школу № 2. — Многие говорили, что готовы прийти 2 сентября с плакатами «Верните нашего директора», но некоторым позвонили знакомые из милиции, сказали, что это может быть расценено как несанкционированный митинг.

Сама Ольга и ее дети на линейку пришли — свое несогласие с уходом директора Оксаны Лось они решили выразить иначе.

— Все были настроены решительно, но потом резко передумали. Сказали: «Давайте не будем портить детям праздник».





Единственное, на чем пока сошлись родители, — собирать подписи под письмом в адрес Столбцовского райисполкома, Министерства образования и Администрации президента.

— Мы положили бумаги в одном из магазинов города. Сказали: приезжайте, подписывайте. Вечером в воскресенье у нас было 115 подписей.

Всего в школе учатся более 500 детей.

Тем временем на площадке уже звучит торжественная музыка. Такой же торжественный голос объявляет, что ушло лето, наступила осень, а вместе с ней пришла и школа.





На линейке в качестве почетных гостей присутствуют начальник управления образования, спорта и туризма Столбцовского райисполкома Людмила Стонько, инспектор отдела охраны и правопорядка Столбцовского РОВД Дмитрий Калковский, директор ПМК 233 Андрей Борень, инспектор Столбцовского РОЧС Ольга Салей и отец Георгий, священнослужитель кафедрального собора Святой Анны. Здесь же два сотрудника милиции в форме.

Родители под музыку выводят на улицу первоклассников. Дети трогательно читают стихи.

В своей первой речи новый директор школы Алексей Судник поприветствовал учеников, их родителей, поздравил с началом нового учебного года, пожелал первоклассникам счастливого пути и удачи — выпускникам, у которых начинается самостоятельная жизнь.





— Этот день — по-настоящему светлый и добрый, потому что он объединяет поколения, — сказала начальник управления по образованию, спорту и туризму Людмила Стонько. — Это день начинаний, перспектив и всевозможных открытий. Каждый из нас вспоминает то незабываемое чувство, с которым первые переходил порог школы, своего первого учителя, школьных друзей. Образование — это тот фундамент, который свидетельствует о благополучии нашей страны (…).

Единственным, кто вспомнил о трагических событиях, произошедший в школе в феврале, был отец Георгий.





— Дай Бог каждому из нас забыть о лени, капризах, прилагать силы и старания не только постигать учения и науки, но и хранить мир и взаимопонимание между учеником и учителя, начальником и подчиненным. Дай Бог, чтобы все мы были не только людьми, но и христианами. А христианин знает, что зло в человеке нужно останавливать. Родители, будьте примером для своих детей. Если видите начало какого-то зла, останавливайте это зло. Сегодня сложный день для взрослых. Но все в Божьей помощью переживаемо. Поэтому коллективу школы, дирекции, учителям терпения, спокойствия, мира и согласия. (…) В течение прошлой недели совершались молебны для учащихся, а на заупокойных богослужениях мы всегда вспоминаем жертв столбцовской трагедии и молимся о том, чтобы такое никогда не повторилось.

После этого священнослужитель окропил всех учеников святой водой.





Торжественная линейка продлилась около 50 минут. После нее новый директор Алексей Судник согласился ответить на несколько вопросов.

Назначение на новую должность для него стало неожиданностью.

— У меня было несколько часов на раздумье, — говорит он.

Стать директором средней школы № 2 в Столбцах Алексею Суднику предложили вечером 28 августа. Предложение последовало от начальника управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома Людмила Стонько.

— Сразу же началась проверка по всем ведомствам, сдача экзаменов. Хотя еще за день до этого я просто работал и готовился к линейке в Любковщанской школе.

Алексей Судник — учитель по образованию. Несколько первых лет после вуза он работал учителем, затем — главным специалистом в секторе охране детства, методистом, заведующим методкабинетом. После был завучем в детском саду — средней школе в агрогородке Любковщина. Это в 18 километрах от Столбцов.





О том, что коллектив хочет вернуть прежнего директора Оксану Лось, Алексей Судник был в курсе.

— Конечно, из средств массовой информации я знал об этом. Меня представляли на педсовете. Сначала была какая-то настороженность. Впоследствии меня поздравили, все было очень дружелюбно. В любом случае, нам предстоит работать вместе, находить общий язык. Потому что один директор в поле не воин.

С Оксаной Михайловной, бывшим директором школы, Алексей Судник пока не разговаривал. Но, говорит, обязательно собирается это сделать.

— Последние дни перед началом учебного года были очень напряженными. Пока не было времени встретиться и побеседовать. Надеюсь, в ближайшее время будет такая возможность.





Телефон Оксаны Лось тем временем не доступен. Родители, которые 28 августа собирались у школы, звонили ей много раз, но все безуспешно. Некоторые до сих пор возмущены.

— Вы все равно ничем не поможете. Ничего не сделаете! — говорит одна из мам.

— Тут хоть ляг — ничего не изменится. Для этого есть вышестоящие органы. И наше возмущение здесь не к месту, — считает другая. — Вы вообще представляете, что будет учителям, если мы начнем здесь бастовать? Все бесполезно. Оксана Михайловна нам еще тогда сказала: «Расходитесь, потому что опять буду виновата я».





Рядом стоит семейная пара, наблюдает за нашей беседой.

— Ты же тоже хотел что-то сказать журналистам? — говорит жена.

— Сказать я многое могу, но только перед Богом. В этой стране я слова не имею.