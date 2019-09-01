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Погода на неделю: днем всем еще тепло, а по ночам - все холоднее

02.09.2019 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сентябрь стартовал с летней погоды, но холодный атмосферный фронт, который сегодня расположился над Польшей, уже завтра начнет медленно оттеснять тепло на восток. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

3 сентября, во вторник, увеличится и уплотнится облачность. Ночью по западной половине, днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11…+17ºС, максимальная в середине дня от +15 по северо-западу до +28 по востоку страны.

В среду, 4 сентября, погоду в основном будет формировать область повышенного давления, и только ночью и утром на востоке страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку страны местами кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6…+13ºС, по востоку до +15ºС, днем +18…+24ºС.

5 сентября, в четверг, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и под его защитой заметно уменьшится количество облачности. Без осадков. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов будут клубится непродолжительные туманы. Ветер южный ночью слабый днем умеренный. Температура воздуха ночью +6…+13ºС, днем +18 +25ºС.

В конце недели, 6−7 сентября, атмосферное давление начнет падать. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, кое-где — возможно с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6…+13°С, максимальная днем +16…+23°С, по югу +24…+26°С.

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Сентябрь стартовал с летней погоды, но холодный атмосферный фронт, который сегодня расположился над Польшей, уже завтра начнет медленно оттеснять тепло на восток.
 
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