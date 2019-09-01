Противники аккумуляторного завода в Бресте назвали своего кандидата на выборы в парламент

Источник материала: Tut.by

На площади Ленина в Бресте 1 сентября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. В этот раз активист Александр Кабанов сообщил, что инициативная группа противников завода приняла решение о его выдвижении кандидатом на предстоящие парламентские выборы.



Сергей Петрухин и Александр Кабанов (справа). Фото: Брестская газета

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади было более 150 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Активист общественной кампании против аккумуляторного завода, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов сообщил, что инициативная группа противников завода приняла решение о его выдвижении кандидатом на предстоящие парламентские выборы (пройдут 17 ноября. — Прим. Ред.). «Инициативная группа совещалась более месяца, и активисты остановились на моей кандидатуре, так как у меня есть опыт участия в избирательных кампаниях», — сообщил Кабанов.

Он намерен баллотироваться в избирательном округе № 1 Бреста. По словам Кабанова, в команде с ним будут активисты общественной кампании против аккумуляторного завода Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.

Сейчас ведется работа над предвыборной программой, которая будет представлена позже. Кабанов пригласил брестчан включаться в работу инициативной группы по сбору подписей. Сбор подписей будет проходить в форме пикетов почти ежедневно в нескольких точках города.

Кабанов пригласил противников завода включаться в участковые избирательные комиссии и становиться наблюдателями на выборах. «Общественная кампания против аккумуляторного завода, которая началась еще в январе 2018 года, показала, что есть много проблем, в том числе экологических, которые надо решать на законодательном уровне, чтобы законы были четкие, понятные и чтобы их невозможно было трактовать произвольно, кто как захочет», — заявил Кабанов. К примеру, по его словам, формулировки закона практически лишают возможности жителей региона провести местный референдум.

Собравшиеся положительно восприняли идею о выдвижении Кабанова на парламентские выборы.

Напомним, Кабанов вместе с блогером Сергеем Петрухиным в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг аккумуляторного завода. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис провел пресс-конференцию, на которую не были приглашены представители ряда независимых СМИ: TUT.BY, информационного агентства БелаПАН, «Брестской газеты». Во время общения с журналистами глава области рассказал, что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги , затраченные на воплощение проекта.