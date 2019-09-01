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Противники аккумуляторного завода в Бресте назвали своего кандидата на выборы в парламент
02.09.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Ленина в Бресте 1 сентября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. В этот раз активист Александр Кабанов сообщил, что инициативная группа противников завода приняла решение о его выдвижении кандидатом на предстоящие парламентские выборы.
По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади было более 150 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.
Активист общественной кампании против аккумуляторного завода, блогер, член Объединенной гражданской партии Александр Кабанов сообщил, что инициативная группа противников завода приняла решение о его выдвижении кандидатом на предстоящие парламентские выборы (пройдут 17 ноября. — Прим. Ред.). «Инициативная группа совещалась более месяца, и активисты остановились на моей кандидатуре, так как у меня есть опыт участия в избирательных кампаниях», — сообщил Кабанов.
Он намерен баллотироваться в избирательном округе № 1 Бреста. По словам Кабанова, в команде с ним будут активисты общественной кампании против аккумуляторного завода Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк.
Сейчас ведется работа над предвыборной программой, которая будет представлена позже. Кабанов пригласил брестчан включаться в работу инициативной группы по сбору подписей. Сбор подписей будет проходить в форме пикетов почти ежедневно в нескольких точках города.
Кабанов пригласил противников завода включаться в участковые избирательные комиссии и становиться наблюдателями на выборах. «Общественная кампания против аккумуляторного завода, которая началась еще в январе 2018 года, показала, что есть много проблем, в том числе экологических, которые надо решать на законодательном уровне, чтобы законы были четкие, понятные и чтобы их невозможно было трактовать произвольно, кто как захочет», — заявил Кабанов. К примеру, по его словам, формулировки закона практически лишают возможности жителей региона провести местный референдум.
Собравшиеся положительно восприняли идею о выдвижении Кабанова на парламентские выборы.
Напомним, Кабанов вместе с блогером Сергеем Петрухиным в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг аккумуляторного завода. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.
После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».
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На площади Ленина в Бресте 1 сентября около полудня в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода.
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