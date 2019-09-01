Лукашенко озаботился дисциплиной в школах: Надо учиться, а не покуривать в туалете

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в первый день учебного года приехал в школу-новостройку — минскую среднюю школу № 93. Во время посещения школы он озаботился вопросами дисциплины и дал совет ученикам. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Если вы хотите быть конкурентными в жизни, при всей сложности, нежелании порой учиться, тяжести образования надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания, — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что без хорошего образования и, главное, знаний стать успешным в дальнейшей жизни будет невозможно. Требования к специалистам во всех сферах деятельности настолько увеличились, что без знаний не устроишься ни на предприятие, ни в колхоз.

— Рабочий — это уже непросто, это новая техника, очень сложная. И это я особенно хорошо вижу в сельском хозяйстве. Если раньше здесь мог работать тот, кто никому не нужен был в промышленности, где вообще можно было — вилы, лопату в руки и работай. Сегодня такие рабочие в сельском хозяйстве уже не нужны, — продолжил президент.

— Мой вам совет (не буду говорить «учиться, учиться и еще раз учиться»): возьмите максимум знаний и определитесь, чем вы будете заниматься после школы, — сказал он.

«Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами»

Глава государства констатировал, что дисциплина в школе сильно упала, поэтому министру образования, губернаторам и мэру Минска поставлена задача принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

— Школа — это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами — учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем, — подчеркнул президент.

Лукашенко обратил внимание, что соблюдение дисциплины должно быть нацелено именно на то, чтобы дети в школе занимались получением знаний, ответственны за это прежде всего учителя и руководство школ.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уже поднимал тему дисциплины в школах. Так, комментируя в феврале этого года трагедию в Столбцах, Лукашенко заявлял о том, что «в школах бардак» , и призвал всех к железной дисциплине.