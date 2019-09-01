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Учащиеся Бушевского детского сада-средней школы поздравили героев жатвы

02.09.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся и педагоги Бушевского детского сада- средней школы чествовали лучших комбайнеров филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Ребята выступили для героев уборочной кампании с музыкальными номерами, а также вручили собственноручно испеченный каравай.

Встреча носила также профориентационный характер: механизаторы поделились с ребятами тонкостями своего ремесла, рассказали о значимости и важности своей профессии.

Учащиеся Бушевского детского сада-средней школы поздравили героев жатвы
Учащиеся Бушевского детского сада-средней школы поздравили героев жатвы
Учащиеся Бушевского детского сада-средней школы поздравили героев жатвы

Любовь ГОРОДНАЯ, педагог Бушевского детского сада-средней школы

Фото из архива школы

 
 
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Учащиеся и педагоги Бушевского детского сада- средней школы чествовали лучших комбайнеров филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический...
 
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