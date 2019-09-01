Учащиеся Бушевского детского сада-средней школы поздравили героев жатвы

Учащиеся и педагоги Бушевского детского сада- средней школы чествовали лучших комбайнеров филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».
Ребята выступили для героев уборочной кампании с музыкальными номерами, а также вручили собственноручно испеченный каравай.
Встреча носила также профориентационный характер: механизаторы поделились с ребятами тонкостями своего ремесла, рассказали о значимости и важности своей профессии.
Любовь ГОРОДНАЯ, педагог Бушевского детского сада-средней школы
Фото из архива школы