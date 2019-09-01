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В Минске показали новый Embraer, производитель называет его самым тихим и экологичным самолетом в мире

02.09.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажиры, которые сегодня вылетают из минского аэропорта, могли заметить необычный самолет — черная расцветка, в носовой части — золотистый «цифровой» лев. Это презентационная версия Embraer Е195 — Е2, производитель называет его самым тихим и экологичным самолетом в мире. В сентябре такие самолеты впервые полетят в Бразилии, в Европе они стартуют в этом году на Канарских островах, в следующем году ожидается, что новая модель поступит в Нидерланды. «Белавия» уж семь лет работает с Embraer, но когда в белорусском авиапарке появится новинка, пока неизвестно.


— Это самый большой член семейства самолетов Embraer E2, он может вмещать от 120 до 146 пассажиров в зависимости от конфигурации, а также самый экономичный — расход топлива на 25,4% ниже, чем у его предшественников, — заявил вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, России и Центральной Азии Мартин Холмс. — А еще он на 50% тише самолетов нынешнего поколения.

Embraer 195-Е2 прилетел в Минск во время мирового демонстрационного турне. Новую модель уже показали в Китае, Японии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря экономичности его успели прозвать «Охотником за прибылью».



Embraer — лидер в сегменте самолетов до 150 кресел — 26% на рынке, для сравнения Boeing — 17%, Airbus — 17%, Bombardier — 16%. В Европе и СНГ летают более 400 самолетов Embraer в 26 странах. По подсчетам производителя, на постсоветском пространстве в ближайшие 20 лет будет закуплено около 490 самолетов такого типа, Embraer рассчитывает на львиную долю. Представители компании говорят, что стоимость кресла сопоставима с расценками Airbus Neo и Boeing MAX, а самого полета — гораздо ниже.


— Обратите внимание на новое крыло, — отмечают представители производителя. —  В новой модели использовано крыло с самым большим удлинением среди всех узкофюзеляжных самолетов, оно обеспечивает оптимальные характеристики и расход топлива, также улучшена система управления подъемной силы крыла. У новой модели — новый двигатель, который снижает расход топлива, уровня шума и эмиссий. Полностью закрытая ниша шасси улучшает аэродинамику и уменьшает расход топлива. Новая конструкция шасси снижает пиковые нагрузки при посадке и улучшает наземное обслуживание и центровку судна. Embraer Е195 — Е2 дает возможность дополнительного снижения эксплуатационных расходов за счет низких сборов за шум, прямых маршрутов полета и уменьшения запретов на полеты из-за превышения допустимого уровня шума с воздушными судами нынешнего поколения.



Все это в конечном итоге сказывается на стоимости билета. Что заметят пассажиры при входе в новый самолет? Компоновка кресел — по два в ряд, через проход еще два. Каждый пассажир может взять с собой одну ручную кладь, площадь багажного отделения внутри салона значительно увеличилась. Расстояние между креслами от 35 до 29 дюймов — чем ближе хвост самолета, тем меньшее расстояние. Кресла оборудованы розетками и USB-портами (эта дополнительная опция, будет установлена в зависимости от комплектации), столики на креслах тоже разные — от широких раскладных в начале салона до простых и привычных для эконома (ближе к хвосту), кресла в бизнес-классе расставлены в шахматном порядке.




— Мы считаем, Embraer второго поколения будущим авиации, — отметил первый заместитель гендиректора «Белавиа» Глеб Пархимович. — С 2012 года мы получили и успешно эксплуатируем 10 самолетов Embraer первого поколения. С нетерпением ожидаем поступления в наш флот еще двух самолетов. Надеюсь, если не в следующем, то в 2021 году будем ждать и встречать самолеты нового поколения Е2.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажиры, которые сегодня вылетают из минского аэропорта, могли заметить необычный самолет - черная расцветка, в носовой части - золотистый «цифровой» лев.
 
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