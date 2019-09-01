Довольны ли вы работой общественного транспорта? Опрос для минчан

Источник материала: Tut.by

Государственное предприятие «Столичный транспорт и связь» на своем сайте проводит опрос о том, насколько минчане довольны работой общественного транспорта.

На вопросы нужно ответить жителям Минска и Минского района. У людей спрашивают, на чем они ездят чаще всего, устраивает ли их работа общественного транспорта в их районе, приходится ли добираться до работы и учебы с пересадками.

Также предприятие интересуется, как долго пассажиры ждут транспорт и сколько добираются до места работы, учебы.