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Довольны ли вы работой общественного транспорта? Опрос для минчан
02.09.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственное предприятие «Столичный транспорт и связь» на своем сайте проводит
На вопросы нужно ответить жителям Минска и Минского района. У людей спрашивают, на чем они ездят чаще всего, устраивает ли их работа общественного транспорта в их районе, приходится ли добираться до работы и учебы с пересадками.
Также предприятие интересуется, как долго пассажиры ждут транспорт и сколько добираются до места работы, учебы.
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Госпредприятие интересуется, как долго пассажиры ждут транспорт и сколько на нем добираются из дома до работы, учебы.
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