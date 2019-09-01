Интересного учебного года!

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Поздравляем Вас с Днем знаний
и началом учебного года!
Впереди у каждого школьника месяцы серьезной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем — время успехов и бесценных воспоминаний, остающихся с нами на всю жизнь.
Это и ваш праздник, дорогие учителя, воспитатели, преподаватели, методисты и технические работники учреждений образования. Именно вы искренне и бескорыстно дарите ученикам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними своими знаниями, идеями, способствуете формированию характера и жизненных ценностей.
От всей души желаем школьникам достижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям — настойчивости, выдержки в достижении намеченных целей.
Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности.
Пусть учебный год станет успешным для всех! С праздником! С Днем знаний!
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.
Дорогие ученики и студенты,
уважаемые преподаватели и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний!
Начало учебного года — это всегда волнительный день, когда для каждого из вас начинается новый этап жизни. В момент, когда звенит Первый звонок, каждый верит и надеется — этот учебный год обязательно принесет хорошие оценки, будет успешным. Пусть так и будет! Пусть ваш новый учебный год будет насыщен открытиями, позитивными впечатления и интересными встречами!
Всем, кто в сентябре садится за парту — настойчивости, упорства в овладении знаниями и отличных оценок! А всем преподавателям — успехов на пути передачи своего опыта, профессиональных знаний и душевного тепла молодому поколению дубровенцев.
Дорогие друзья! Будьте здоровы, и пусть вам сопутствует удача во всех ваших делах!
Анатолий ЛУКАШОВ,
депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.