Интересного учебного года!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Поздравляем Вас с Днем знаний

и началом учебного года!

Впереди у каждого школьника месяцы серьезной работы, преодоления трудностей, но вместе с тем — время успехов и бесценных воспоминаний, остающихся с нами на всю жизнь.

Это и ваш праздник, дорогие учителя, воспитатели, преподаватели, методисты и технические работники учреждений образования. Именно вы искренне и бескорыстно дарите ученикам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними своими знаниями, идеями, способствуете формированию характера и жизненных ценностей.

От всей души желаем школьникам достижений в учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям — настойчивости, выдержки в достижении намеченных целей.

Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности.

Пусть учебный год станет успешным для всех! С праздником! С Днем знаний!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

Дорогие ученики и студенты,

уважаемые преподаватели и родители!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний!

Начало учебного года — это всегда волнительный день, когда для каждого из вас начинается новый этап жизни. В момент, когда звенит Первый звонок, каждый верит и надеется — этот учебный год обязательно принесет хорошие оценки, будет успешным. Пусть так и будет! Пусть ваш новый учебный год будет насыщен открытиями, позитивными впечатления и интересными встречами!

Всем, кто в сентябре садится за парту — настойчивости, упорства в овладении знаниями и отличных оценок! А всем преподавателям — успехов на пути передачи своего опыта, профессиональных знаний и душевного тепла молодому поколению дубровенцев.

Дорогие друзья! Будьте здоровы, и пусть вам сопутствует удача во всех ваших делах!

Анатолий ЛУКАШОВ,

депутат Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь.