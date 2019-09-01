«Где-то, наверное, перегнули». Лукашенко анонсировал изменения в антинаркотические законы

Источник материала: Tut.by

При посещении минской школы № 93 Александр Лукашенко анонсировал возможные изменения в антинаркотическом законодательстве, сообщает пресс-служба президента. «Отпустим, но немного», — пообещал он.



Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко пообщался со старшеклассниками, разговор зашел о здоровом образе жизни, о вреде алкоголя и курения.

— Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон, — рассказал президент. — Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет — больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого.

Сейчас президент считает, что «где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет».

Александр Лукашенко рассказал, что готов встретиться с родителями осужденных по 328-й статье.

— Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать, — подчеркнул он. — <…> По антинаркотическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного.

Что касается запретов курения в общественных местах и ограничения продажи табака, их, по мнению Лукашенко, надо вводить «аккуратно и постепенно».