ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Где-то, наверное, перегнули». Лукашенко анонсировал изменения в антинаркотические законы

02.09.2019 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

При посещении минской школы № 93 Александр Лукашенко анонсировал возможные изменения в антинаркотическом законодательстве, сообщает пресс-служба президента. «Отпустим, но немного», — пообещал он.


Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко пообщался со старшеклассниками, разговор зашел о здоровом образе жизни, о вреде алкоголя и курения.

— Про наркотики просто даже говорить не хочу. Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон, — рассказал президент. — Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет — больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого.

Сейчас президент считает, что «где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет».

Александр Лукашенко рассказал, что готов встретиться с родителями осужденных по 328-й статье.

— Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться. Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать, — подчеркнул он. —  <…> По антинаркотическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного.

Что касается запретов курения в общественных местах и ограничения продажи табака, их, по мнению Лукашенко, надо вводить «аккуратно и постепенно».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При посещении минской школы № 93 Александр Лукашенко анонсировал возможные изменения в антинаркотическом законодательстве, сообщает пресс-служба президента....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве открыли KFC. Рассказываем и показываем, где
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика