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В Могилеве открыли KFC. Рассказываем и показываем, где

02.09.2019 14:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 сентября в Могилеве открыли ресторан сети KFC. Он работает на 3-м этаже крупнейшего в Могилевской области многофункционального центра «Атриум» по адресу ул. Первомайская, 57.



KFC в Могилеве работает с 9.00 до 23.00 по системе Fusion — это когда прием и выдача заказов разделены, а значит, гостям не нужно тратить время на ожидание у кассы. Кроме того, заказ можно сделать без очереди в одном из двух киосков самообслуживания.



KFC работает в Беларуси с октября 2015 года. Сейчас рестораны открыты в Минске, Могилеве, Бресте, Молодечно и Солигорске и в ближайшие несколько месяцев появятся во всех областных центрах.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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2 сентября в Могилеве открыли ресторан сети KFC.
 
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