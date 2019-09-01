В Могилеве открыли KFC. Рассказываем и показываем, где

Источник материала: Tut.by

2 сентября в Могилеве открыли ресторан сети KFC. Он работает на 3-м этаже крупнейшего в Могилевской области многофункционального центра «Атриум» по адресу ул. Первомайская, 57.









KFC в Могилеве работает с 9.00 до 23.00 по системе Fusion — это когда прием и выдача заказов разделены, а значит, гостям не нужно тратить время на ожидание у кассы. Кроме того, заказ можно сделать без очереди в одном из двух киосков самообслуживания.









KFC работает в Беларуси с октября 2015 года. Сейчас рестораны открыты в Минске, Могилеве, Бресте, Молодечно и Солигорске и в ближайшие несколько месяцев появятся во всех областных центрах.