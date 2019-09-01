Жуховичская средняя школа приняла в свою дружную семью 14 первоклассников

Источник материала: Полымя

Ежегодно начало осени означает, что для студентов и школьников начинается новый учебный год. День знаний – это праздник для учителей, учащихся и всех тех, кто относится к учебному процессу. Особенно волнителен этот праздник для первоклассников, которые только начинают свой длинный школьный путь. Множество цветов, улыбки на лицах, широко распахнутые глаза первоклашек – всё это ждало сегодня Жуховичскую среднюю школу.

Поздравить ребят, а в особенности тех, кто только начинает свою школьную жизнь, собралось множество гостей. Среди них начальник управления образования Кореличского райисполкома Ирина Осташевич. Именно она вручила 14 первоклашкам подарки от Президента Республики Беларусь – большие и яркие книги «Беларусь — наша Радзіма». А школе достался не менее важный подарок – сертификат на приобретение спортивного инвентаря.

Среди гостей на праздничной линейке присутствовал директор Жуховичской детской школы искусств Дмитрий Малыщик. Он с радостью пригласил талантливых ребят развивать свои творческие способности.

Не остался в стороне и Кореличский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, ведь школа – это период взросления и самостоятельности. В это время как никогда важно напомнить детям о технике безопасности и правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Сергей Бунчук, заместитель начальника Кореличского РОЧС по оперативно-тактической работе, поздравил учащихся и вручил благодарность Карине Жинко за личный вклад и активную жизненную позицию в общественной жизни Кореличского РОЧС.

Председатель СПК «Жуховичи» Дмитрий Янковский вместе с поздравлениями вручил директору Жуховичской средней школы сертификат на сумму 500 рублей.

Подарок школа получила и от иерея Владимира Коляды – книги для ребят, которые посещают православный факультатив, и необычные часы, на которых написано «Дорожи временем».

Директор Жуховичской средней школы отметил, что школа обновилась со спонсорской помощью СПК «Жуховичи», поблагодарил всех присутствующих за то, что они разделяют этот немаловажный праздник со учителями и учащимися, а также подчеркнул, что запомнится этот день не только самым юным ученикам школы, но и тем, кто отметил «последнее Первое сентября».

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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