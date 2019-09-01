Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, с 1 сентября охота на бобра и выдру разрешена круглосуточно, но с оговоркой: в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В каждом таком случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки – указать вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке).

Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта следующего года.

Фото Сергея Козака.