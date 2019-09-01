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С 1 сентября охота на бобра и выдру разрешена круглосуточно, но с оговоркой
02.09.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).
В ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В каждом таком случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки – указать вид животного (норка американская или ондатра) и дату его добычи (дату обнаружения в ловушке).
Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки.
Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта следующего года.
Фото Сергея Козака.
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