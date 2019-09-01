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Пассажиры БелЖД могут купить постельное белье в кассе вместе с билетом. На сайте услуга еще не работает
02.09.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Со 2 сентября за постель в поездах можно заплатить сразу в кассе при покупке билета. Это сделано для удобства пассажиров, у которых с собой не всегда есть наличные деньги, чтобы рассчитаться с проводником. На сайте БелЖД такая услуга появится позже, отметили в TUT.BY пресс-службе.
Купить постельное белье вместе с билетом в кассе можно в плацкартном вагоне, купе или СВ. Речь идет о поездах формирования Белорусской железной дороги, которые курсируют по Беларуси.
Можно ли отказаться и не покупать постельное белье? По-прежнему можно, это услуга добровольная. Но в таком случае, по правилам перевозки, вы не можете использовать матрац и подушку, которая расположена в вашем купе — эти предметы входят в комплект постели, за которую нужно платить. В международных поездах стоимость постельного белья уже включена в цену билета.
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Пассажиры БелЖД могут купить постельное белье в кассе вместе с билетом. На сайте услуга еще не работает
Это сделано для удобства пассажиров, у которых с собой не всегда есть наличные деньги, чтобы рассчитаться с проводником.
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