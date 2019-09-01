ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажиры БелЖД могут купить постельное белье в кассе вместе с билетом. На сайте услуга еще не работает

02.09.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Со 2 сентября за постель в поездах можно заплатить сразу в кассе при покупке билета. Это сделано для удобства пассажиров, у которых с собой не всегда есть наличные деньги, чтобы рассчитаться с проводником. На сайте БелЖД такая услуга появится позже, отметили в TUT.BY пресс-службе.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Купить постельное белье вместе с билетом в кассе можно в плацкартном вагоне, купе или СВ. Речь идет о поездах формирования Белорусской железной дороги, которые курсируют по Беларуси.

Если билет на верхнюю полку, можно ли всю дорогу сидеть на нижней? Памятка для пассажиров БелЖД

Можно ли отказаться и не покупать постельное белье? По-прежнему можно, это услуга добровольная. Но в таком случае, по правилам перевозки, вы не можете использовать матрац и подушку, которая расположена в вашем купе — эти предметы входят в комплект постели, за которую нужно платить. В международных поездах стоимость постельного белья уже включена в цену билета.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это сделано для удобства пассажиров, у которых с собой не всегда есть наличные деньги, чтобы рассчитаться с проводником.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не позорьтесь! Это дурь!» Президент потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика