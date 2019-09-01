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«Не позорьтесь! Это дурь!» Президент потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково
02.09.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время посещения школы № 93 в Минске Александр Лукашенко сказал, что все дети должны быть в равных условиях,
Президенту в 93-й школе продемонстрировали ассортимент блюд школьного питания. Александр Лукашенко обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом, по его словам, питание всех детей должно быть организовано на должном уровне и в равных условиях.
Сегодня школьное питание оплачивают родители, а детям из многодетных семей эти расходы компенсирует государство — для них оно бесплатное. Ограничение в стоимости такого питания приводит к разнице в выборе блюд и рационе. Как правило, в школьной столовой для детей из многодетных семей выделяют отдельные места, и блюда у них отличаются от тех, которыми кормят остальных учеников.
— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! — подчеркнул Александр Лукашенко.
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Во время посещения школы № 93 в Минске Александр Лукашенко сказал, что все дети должны быть в равных условиях, сообщает пресс-служба президента.
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