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«Не позорьтесь! Это дурь!» Президент потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково

02.09.2019 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения школы № 93 в Минске Александр Лукашенко сказал, что все дети должны быть в равных условиях, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президенту в 93-й школе продемонстрировали ассортимент блюд школьного питания. Александр Лукашенко обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом, по его словам, питание всех детей должно быть организовано на должном уровне и в равных условиях.

Сегодня школьное питание оплачивают родители, а детям из многодетных семей эти расходы компенсирует государство — для них оно бесплатное. Ограничение в стоимости такого питания приводит к разнице в выборе блюд и рационе. Как правило, в школьной столовой для детей из многодетных семей выделяют отдельные места, и блюда у них отличаются от тех, которыми кормят остальных учеников.

— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! — подчеркнул Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время посещения школы № 93 в Минске Александр Лукашенко сказал, что все дети должны быть в равных условиях, сообщает пресс-служба президента.
 
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