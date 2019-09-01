«Не позорьтесь! Это дурь!» Президент потребовал, чтобы всех детей в школе кормили одинаково

Источник материала: Tut.by

Во время посещения школы № 93 в Минске Александр Лукашенко сказал, что все дети должны быть в равных условиях, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президенту в 93-й школе продемонстрировали ассортимент блюд школьного питания. Александр Лукашенко обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом, по его словам, питание всех детей должно быть организовано на должном уровне и в равных условиях.

Сегодня школьное питание оплачивают родители, а детям из многодетных семей эти расходы компенсирует государство — для них оно бесплатное. Ограничение в стоимости такого питания приводит к разнице в выборе блюд и рационе. Как правило, в школьной столовой для детей из многодетных семей выделяют отдельные места, и блюда у них отличаются от тех, которыми кормят остальных учеников.

— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях! — подчеркнул Александр Лукашенко.