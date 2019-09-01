«К старшей школе научилась прогуливать». Первоклашки повторили школьные фото родителей

Источник материала: Tut.by

В этом учебном году первые классы пополнили 115 тысяч мальчиков и девочек. С пятью из них и их родными мы придумали такой проект: дети повторили фото первоклашек-родителей, а взрослые честно рассказали, как прогуливали уроки и ходили на ковер к директору. Это все к чему? К тому, чтобы еще раз убедиться, как сильно дочки и сыночки похожи на своих мам и пап. Поэтому, родители, когда надумаете ругать своих учеников за «двойку» или потрепанную школьную форму, вспомните: вы и сами такими были.

Мама Екатерина и сын Андрей, 6 лет

Екатерина пошла в школу в шесть лет. Было это в 1988 году.



Екатерина с одноклассником Колей

— В начальной школе я была очень неусидчивой и общительной, — рассказывает Екатерина. — Если посмотреть мои дневники того периода, они просто пестрят записями: «Громко разговаривала на уроке». Но я тут не при чем, это все из-за голоса, который, кстати, и сейчас у меня громкий.

Училась я неплохо, хотя как-то умудрилась получить единицу. Не помню за что. Помню только, почему-то очень переживала, что дома мне влетит, поэтому после уроков решила исправить 1 на 4. Тогда мне казалось, получилось нормально, но учительница не оценила. И когда в какой-то день она собрала дневники и увидела мои старания, рядом с колом влепила еще и двойку.



Сын Екатерины Андрей и его одноклассница Ульяна

За отметки меня никогда не ругали, но родительских собраний я боялась. На самом деле, их боялись все дети в нашем дворе. В те вечера, когда родители шли в школу, ребята ходили по двору в напряжении. Даже не смеялись. Самое волнительное в этой ситуации — первые минуты встречи с мамой или папой после собрания. Нужно было быстро прочувствовать их настроение и понять, как действовать дальше. Хотя дальше в моем случае все всегда было спокойно. Максимум, что могли сказать родители: про тебя ничего плохого не говорили.



А так в первом классе выглядел папа Андрея Дмитрий. Фото: личный архив

Я впервые прогуляла урок только в 11 классе. Это была физика, и у меня решалась четвертная оценка — «тройка» или «четверка». Я понимала, если явлюсь на занятие, и меня вызовут, ситуация сложится явно не в мою пользу. Поэтому вместо того, чтобы со всеми пойти в класс, я решила отсидеться в раздевалке. Сидела, дрожала, совесть мучила, но свою «четверку» я получила.

А вообще, я любила ходить на уроки. Бывало, чуть приболею, мама говорит: «Оставайся дома», а я: «Не выдумывай, я чувствую себя нормально» и бежала на занятия. В школе мне было комфортно, вот и ходила с удовольствием. Надеюсь, Андрюше здесь тоже очень понравится.



На линейку Андрей пришел с мамой Екатериной, папой Дмитрием и братиком Ваней

Мама Дарья и сын Рома, 7 лет

В первый класс Дарья пошла в 1996 году. Тогда ей было 6,5 лет.



Дарья (справа) с подругой Катей

— До класса 8-го я была прилежной ученицей, активно участвовала в школьной жизни, играла на сцене, — вспоминает Дарья. — Замечания получала в основном за то, что позволяла ребятам у меня списывать. Именно за это и была первая «двойка». Разозлившаяся учительница разделила мою заслуженную «пятерку» нам с соседом по парте на двоих.



Рома (справа) с другом Даником

К старшей школе я уже научилась прогуливать. Помню, был у нас в пятницу в восемь утра предмет «Человек. Общество. Государство». Самый непонятный и неинтересный урок в расписании. Причем для меня он был настолько непонятен и неинтересен, что я попросту на него не ходила. Все бы ничего, но вела его завуч. Отрабатывать прогулы она вызывала меня к себе в кабинет и строго спрашивала все параграфы.

А вот физику вспоминаю с удовольствием. Наш Владимир Николаевич очень любил свой предмет и часто проводил опыты. Как-то мы проходили тему «Центростремительное ускорение. На урок учитель принес ведро, на треть заполненное водой. Он вращал его перед собой по кругу сверху вниз и объяснял: «Если крутить ведро достаточно быстро, то вода не выльется». Однако, в какой-то момент он чуть повернулся, ведро зацепилось за край стола — и вода плеснула на учеников, залив всех до третьей парты.

Мы расхохотались, а он невозмутимо прокомментировал: «А вот такое может случиться, если неправильно рассчитать траекторию вращения!».



На линейку Рома идет с мамой Дарьей

Мама Елена, папа Павел и Ваня, 6 лет

Елена пошла в школу в 1986 году, Павел — в 1978. Маме тогда было 6 лет, а папе — семь.



Первоклассница Елена. Фото: личный архив

— Поведение у меня всегда было примерным, — вспоминает Елена. — Замечания получала только за то, что, сделав свои задания, особенно на контрольных, успевала решать варианты другим одноклассникам.



Первоклассник Ваня

— До шестого класса я был отличником. Потом хорошистом, — вспоминает Павел. — При этом с начальной школы любил прогуливать. Вообще, район, в котором я жил, был дерзким, поэтому у нас считалось дурным тоном сидеть все уроки. Да и зачем, когда на улице столько всего интересного.



А так в первом классе выглядел папа Вани Павел. Фото: личный архив

— За плохие оценки родители меня никогда не ругали, — слово за Еленой. — Скорее, наоборот, отнимали у меня книги. Ведь читала я запоем и даже по ночам пряталась с фонариком под одеялом.

— А меня однажды вызывали к директору, — улыбается Павел. — Как-то в столовой мы с мальчишками выясняли, кто прав. Во время «беседы» я случайно задел стекло в двери — и оно разбилось. Родители не ругались. Папа тогда сказал: «Мужик», а мама беспокоилась, чтобы я не поранился.

— А если Ваня окажется таким же неспокойным школьником, ему будет влетать?

— Обязательно, — шутит мама. — Морально… Это же воспитательный процесс.



На линейку Ваня пришел с папой Димой и мамой Еленой

Мама Оксана и Дарина, 6 лет

В школу Оксана пошла в 1990 году, ей тогда было 6 лет.



С 1 сентября у Оксаны снимков не сохранилось. Зато есть фото, сделанное незадолго до Дня знаний

— Училась я на «отлично», на уроках вела себя хорошо, хотя иногда получала замечания за опоздания, — рассказывает Оксана. — Первую двойку получила в 4 классе, и была она по физкультуре. Я отказалась бежать километр и в знак протеста пошла сидеть на лавочке.



Первоклассница Дарина

— В 1994 году папе предложили новую работу, и нашей семье пришлось переехать в другой населенный пункт. Помню, как меня привели знакомить с новым классом. Я маленькая, и мне так страшно. Смотрю на кабинет, а там только одно свободное место. Я на него присела, рядом сидела девочка Таня. Мы долго молчали — и все-таки набрались смелости познакомиться. Разговорились, а потом подружились. Скоро будет 20 лет после выпускного, а мы с Таней до сих пор перезваниваемся и поздравляем друг с праздниками.

Мой муж Дмитрий тоже встретил во время учебы настоящего друга. С Сергеем они общаются с первого класса. Дима даже сына у него крестил.

Очень хочется, чтобы Дарине также повезло с одноклассниками, ведь школьная дружба — самая верная.



На линейку Дарина пришла с мамой Оксаной и папой Дмитрием

Мама Евгения и сын Арсений, 6 лет

В первый класс Евгения пошла в 1986 в Минске, ей было 6 лет.



В первый класс Евгению привел папа Михаил Михайлович

— Когда шла в школу, я уже очень хорошо читала, считала и некрасиво писала, — вспоминает Евгения. — Учительница предложила родителям сразу отвести меня во второй класс, но во имя чистописания они не согласились.



Спустя 33 года теперь уже дедушка Михаил Михайлович привел в школу внука Арсения

Каждый год я получала похвальные листы, школу закончила с золотой медалью, поэтому мама с папой на собрания ходили неохотно, спорили, кому идти, ведь не было никакой интриги. Пару раз мои похвальные листы приносили родители подружки. Было немного обидно, но конец учебного года не давал впасть в уныние. Все-таки я очень люблю лето.

Самый яркий момент школьной жизни — июнь 1996 года, дождь после последнего выпускного экзамена. Я шла домой, вокруг были мокрые зеленые листья. А внутри ощущение свободы и начала чего-то нового.



На линейку Арсений пришел с мамой Евгенией, папой Дмитрием, сестричкой Евой и дедушкой.

У Арсения и других первоклашек сейчас тоже начинается новый период в жизни. Хочется, чтобы в школе им было также интересно и весело.