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В Гродно открыли школу-гигант - здесь есть даже 1-й «У» класс
02.09.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в микрорайоне Ольшанка открыли самую большую в регионе школу, где в этом году набрали 19 первых классов — от «А» до «У». В общем здесь будут учиться более 1800 учеников. TUT.BY побывал на торжественной линейке.
Здание школы начали строить в декабре 2017 года. За основу взяли два проекта — учебного учреждения в минской Каменной горке и одной из школ в Могилеве. Новая гродненская СШ № 41 рассчитана на 44 класса-комплекта и может принять около трех тысяч учеников. В Беларуси таких школ-гигантов всего две —
В учебном учреждении — несколько корпусов, где находятся спортивные, гимнастический, хореографический, игровой и гимнастический залы, два бассейна, большая столовая и собственно, классы.
Рядом со школой — стадион, где есть футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки. В школе будут работать различные кружки.
На торжественном открытии присутствовали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, председатель горисполкома Гродно — Мечислав Гой, а также помощник президента, инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.
Новая школа оборудована специальной системой пропуска — у школьников и учителей будут специальные карточки, а родители учеников смогут увидеть в интернете, когда дети зашли в школу, а когда — вышли. Также новая школа оборудована камерами наблюдения — как внутри помещений, так и снаружи. А еще здесь безбарьерная среда — есть пандусы и подъемники.
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В Гродно в микрорайоне Ольшанка открыли самую большую в регионе школу, где в этом году набрали 19 первых классов - от «А» до «У». А в общем здесь будут учиться более 1800...
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