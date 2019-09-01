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В столичном спортивном центре оформили «мертвые души», зарплату которых выплачивали программисту

02.09.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В спортивном центре фиктивно были оформлены двое рабочих. Их зарплату начисляли программисту, должности которого не было в штате. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.

В Минске в спортивном центре для детей на должности слесаря-сантехника и рабочего по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений фиктивно наняли двух рабочих. Мужчины не приходили на работу и свои должностные обязанности не исполняли. Этого они и не отрицали.

Но зарплата двух мужчин шла на оплату труда программиста — его должности в штатном расписании спортивного центра не было.

В порядке реагирования прокуратура принесла протесты на приказы директора о приеме на работу двух рабочих и потребовала их отменить. Требования прокуратуры признаны обоснованными и удовлетворены.

После отмены приказов о приеме на работу спортивный центр произвел перерасчет перечисленных в Фонд социальной защиты населения обязательных страховых взносов за этих работников. Таким образом, рабочим не пойдет в трудовой и страховой стаж то время, когда они были устроены на работу фиктивно.

Также прокуратура поставила вопрос о взыскании с виновного лица зарплат, выплаченных фиктивно трудоустроенным работникам.

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Теги: Минск
 
 
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В спортивном центре фиктивно были оформлены двое рабочих Их зарплату начисляли программисту, должности которого не было в штате.
 
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