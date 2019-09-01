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«Девочка Юля, 4 года». В Беларуси спустя 20 лет нашелся ребенок, который потерялся в электричке в 1999-м

02.09.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маленькая Юля потерялась в вечерней электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года. Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Потом они обратились в милицию — но поиски привели к результату только через 20 лет. Подробности это трогательной истории рассказывает МВД.


Скриншот видео МВД

На поиски ребенка тогда ориентировали всех: милицию, общественность, СМИ — и ни одной зацепки. Но разыскное дело не прекращалось. Через 20 лет, 18 августа 2019 года, в дежурную службу пуховичской милиции позвонили из России: молодой человек 24-летней Юлии Гориной, узнав, что она сирота, стал искать ее родственников — и по ключевым словам «девочка Юля», «4 года», «потерялся ребенок» нашел информацию о пропавшей без вести в Беларуси четырехлетней Юле.

Неделю назад все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД. Эксперты подтвердили — Юля нашла своих биологических родителей. Смотрите, как это было.

— Двадцать лет — как целая жизнь, но мы не теряли надежды, искали, верили — и вот нашлись, — говорят Юлины родители.

Сама же девушка благодарна всем — и тем людям, у которых она родилась, и тем, кто ее воспитал.

 
Теги: Минск
 
 
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Маленькая Юля потерялась в вечерней электричке Минск - Осиповичи 1 октября 1999 года. Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали...
 
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