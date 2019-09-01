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Лукашенко приказал повысить дисциплину в школе

02.09.2019 16:05 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В школе дети должны соблюдать дисциплину, чтобы получать знания, и за это должны отвечать учителя и руководители школ.

Об этом заявил Александр Лукашенко я сентября на открытии минской школы №93, передает пресс-служба президента.

«Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем», - подчеркнул глава государства.

По его словам, дисциплина в школе сильно упала. Поэтому министру образования, главам облисполкомов и Минска была поставлена задача принять меры для наведения порядка и дисциплины в школах.

Президент также дал наставления учащимся школы, напутствовал их на получение знаний и выбор желаемой профессии. Он подчеркнул, что нужда в рабочих с лопатой и вилами давно отпала, так как в хозяйствах и на предприятиях уже сложна техника, и ее нужно знать.

Лукашенко отметил, что новая школа - подарок микрорайону Великий Лес, названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны.

Главе государства передали символический ключ от новой школы, который он в свою очередь вручил директору средней школы № 93 Оксане Цимбаленко. Вместе с Главой государства ленточку перерезали председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и директор школы.

В новой школе президент провел открытый урок, на котоомпоговорил со старшеклассниками об учебе, настоящем и будущем Беларуси. Глава государства вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями, спросил учеников, как они видят свое участие в развитии страны. 

 
Теги: Минск
 
 
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В школе дети должны соблюдать дисциплину, чтобы получать знания, и за это должны отвечать учителя и руководители школ.
 
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