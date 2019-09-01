ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Щучине рабочие отравились газом в канализационном колодце. Доставали их оттуда спасатели

02.09.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Щучине двое мужчин откачивали воду в канализационном люке. Один из них потерял сознание, а второй, почувствовав слабость, стал звать на помощь. Прохожие вызвали спасателей, которые при помощи веревок извлекли пострадавших наружу и передали их медикам. Мужчины были госпитализированы в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление смесью канализационных газов», сообщается на сайте МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Все произошло утром 2 сентября на улице Академической в Щучине. Прохожие сообщили спасателям, что в технологическом колодце находятся два человека, один из них потерял сознание. Сотрудники МЧС, приехавшие на место происшествия, выяснили, что люди находятся на глубине четырех метров.

По предварительной информации, мужчины откачивали воду из канализационного колодца. Почувствовав недомогание и обратив внимание на слабость, стали звать на помощь. Проходивший мимо разнорабочий услышал крики, подошел к колодцу и увидел, что один из работников потерял сознание. Выбраться самостоятельно мужчины не могли. После этого очевидец вызвал МЧС.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Щучине двое мужчин откачивали воду в канализационном люке. Один из них потерял сознание, а второй, почувствовав слабость, стал звать на помощь. Прохожие вызвали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко приказал повысить дисциплину в школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика