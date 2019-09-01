В Щучине рабочие отравились газом в канализационном колодце. Доставали их оттуда спасатели

Источник материала: Tut.by

В Щучине двое мужчин откачивали воду в канализационном люке. Один из них потерял сознание, а второй, почувствовав слабость, стал звать на помощь. Прохожие вызвали спасателей, которые при помощи веревок извлекли пострадавших наружу и передали их медикам. Мужчины были госпитализированы в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление смесью канализационных газов», сообщается на сайте МЧС.



Фото: mchs.gov.by

Все произошло утром 2 сентября на улице Академической в Щучине. Прохожие сообщили спасателям, что в технологическом колодце находятся два человека, один из них потерял сознание. Сотрудники МЧС, приехавшие на место происшествия, выяснили, что люди находятся на глубине четырех метров.

По предварительной информации, мужчины откачивали воду из канализационного колодца. Почувствовав недомогание и обратив внимание на слабость, стали звать на помощь. Проходивший мимо разнорабочий услышал крики, подошел к колодцу и увидел, что один из работников потерял сознание. Выбраться самостоятельно мужчины не могли. После этого очевидец вызвал МЧС.