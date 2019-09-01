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«Думал, что мама в аквапарке». Что произошло в деревне, где убили женщину, а ее сына бросили на станции

02.09.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Круговце, небольшой деревне Жлобинского района, шесть лет назад 45-летняя Светлана Яшина из Мурманска купила дом. И каждое лето, с мая по сентябрь, приезжала сюда с детьми. У женщины их трое: дочери уже 18, среднему сыну — 12, младшему — 6. Двоих старших Светлана в августе отправила домой — приближалось 1 сентября. Сама же с дошколенком Вовой собиралась уехать чуть позже — 23-го числа, в пятницу. Так она говорила соседям. Но в воскресенье, 25 августа, шестилетнего сына Светланы нашли одного на местной железнодорожной станции. Через день присыпанное землей тело женщины обнаружили во дворе дома, в котором она жила.


Дом, который шесть лет назад приобрела под летнюю дачу Светлана, стоит на самом краю деревни: по одну сторону от него огромное колхозное поле, по другую — заросли. Россиянку здесь знали все. Вспоминают о ней только хорошее: не пила, занималась детьми, а еще помогала малообеспеченным семьям — съездит в Жлобин, накупит вещей, а затем раздает тем, кому они нужны. Одного местные не могли понять — зачем гостья поселилась так далеко от всех. И не боялась же!

— Я еще тады говорю ей: Светочка, родненькая, не купляй ты тую хату. Яна на отшибе, там кусты, тебе нiхто не буде бачыць, абкрадать будут бомжи. Селись тут на виду, домов же много. У меня ж внуки, с тваiми детьмi будут гулять. А она говорила, там шумно буде, а я хочу тишину, — вспоминает соседка Мария Анисимовна.


Через некоторое время, рассказывает она в деревне появился молодой мужчина по имени Славик. Деревенским Светлана представила его своим двоюродным братом. Славик показывался в деревне, как и хозяйка дома — только летом.

— Она говорила, что из Одессы он. Да нормальный, вроде. Не краў. Пиў цi не, не знаю. Но ничего не слышали мы плохого про него. Приезжал каждое лето тоже, но два гады последних не было его. А теперь во приехал снова, — рассказывает другая соседка.

…26 августа кассир железнодорожной станции «Солтановка» обнаружила ребенка. Первоначально он был в сопровождении молодого мужчины, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив мальчика на перроне, мужчина сел в поезд и уехал.

Из беседы с ребенком стало известно, что сам он проживает с родителями в России, на станцию его привел дядя по имени Слава. После сотрудники милиции связались с родственниками и уточнили, что мать дома должна находиться в Жлобинском районе вместе с сыном на даче.

К дому, расположенному в деревне Круговец, выехала следственно-оперативная группа. Во дворе был обнаружен присыпанный землей труп женщины.

Через пять дней оперативники задержали 33-летнего мужчину — того самого дядю Славу, который оставил ребенка на перроне, а сам уехал. Сейчас он — подозреваемый в убийстве женщины.

…В Круговце местные ломают голову: Света вроде как должна была уехать в пятницу, но в субботу ее сына Вову видели в магазине со Славой.

— В субботу [24 августа] прихожу в магазин. Ен там с дитенком. Купил торт, колбасы, салат. Ничего подозрительного, — говорит Мария Анисимовна.

На следующий день мужчина оставил ребенка на железнодорожной станции, а сам уехал.


— Мне позвонили с вокзала, сказали, что Вовочка там один, просится ко мне, говорят, если не заберете, отдадим его в милицию. Я — на велосипед и туда, — рассказывает продавец местного магазина Елена. Она хорошо знала Светлану и ее детей. Женщина привезла малыша домой, стала звонить его маме. Вызов шел, но трубку Светлана не брала.

— Вова не грустил, не капризничал, а постоянно мне твердил, что мама в аквапарке. Еще ручку так вскинет, мол, как ты не понимаешь, она там купается, телефон в шкафчике и она не слышит. Я, конечно, заволновалась — ну какой аквапарк? Света никогда бы ребенка вот так не оставила. Она была очень хорошей мамой. Дети у нее были на первом месте.

Малыш переночевал у женщины. А утром Елена поняла, что ждать больше нельзя — и позвонила председателю сельсовета. Тот вызвал участкового, а дальше по цепочке подняли весь район. Вову, пока из Мурманска добирался его отец, забрали в приют.

Нашли Светлану во вторник — под грушей в огороде собственного дома. Участковый заметил свежую землю, долго копать не пришлось…



Местные предполагают, что причиной убийства могли стать деньги: накануне Светлана рассказывала, что в дорогу будет менять российские рубли.

Истинный же мотив убийства установит следствие.

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В Круговце - небольшой деревне Жлобинского района 45-летняя Светлана Яшина приобрела дом лет шесть назад. И каждое лето с мая по сентябрь приезжала сюда из Мурманска...
 
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